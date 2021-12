Hevder tredje dose med Moderna styrker beskyttelse mot omikron

Til New York Times sier selskapet at deres undersøkelser viser at en tredje dose med 50 mikrogram vaksine, en såkalt booster, vil gi 37 ganger så mye antistoffer i kroppen.

En full dose med 100 mikrogram vil øke antistoffnivået i kroppen med 83 ganger, sammenlignet med før boosterdosen ble satt, skriver avisen.

Ikke ferdigstilt

Studien fra Moderna er ikke ferdigstilt, og har ikke blitt undersøkt av selvstendige eller uteforestående eksperter. Opplysningene er kommet frem i et intervju med New York Times.

Pfizer og Biontech har tidligere uttalt at en oppfriskningsdose fra dem vil øke antistoffnivået 25 ganger, men det er en mulighet for at studiene ikke er direkte sammenlignbare.

Til tross for de gode resultatene fra oppfriskningsdosen sa Moderna-direktør Stephane Bancel mandag at selskapet vil fortsette å utvikle en egen vaksine rettet mot omikronvarianten, i tilfelle det blir nødvendig med en slik vaksine i fremtiden.

Verden rundt

Omikronvarianten har på kort tid spredd seg til hele verden. I Norge er det nå totalt 3.394 påviste omikrontilfeller. Det er om lag halvparten av tilfellene siden fredag.

Det er begrenset informasjon om viruset, men studier viser foreløpig at varianten har langt større spredningsevne enn de andre variantene. Innledningsvis mente flere at det er ting som tyder på at man ikke får like alvorlig sykdomsforløp med omikron, men det er ikke endelig slått fast.