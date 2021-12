Tror boligprisene vil stige med fire prosent neste år

Prognosen bygger på en forventet utvikling i nominelle priser gjennom 2022.

Eiendom Norge tror oppgangen vil fortsette, og at boligprisene vil øke totalt med fire prosent.

– Eiendom Norge venter en oppgang i boligprisene i Norge neste år. Enkelte byer vil få en sterkere oppgang, noe som i sum vil gi en moderat oppgang i boligprisene i landet under ett i 2022. Vi venter at Oslo vil få en noe svakere utvikling i 2022 enn de andre store byene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Renteøkning en brems

De tror renteøkningen vil bremse boligprisene, og at økt utbygging vil gi en litt mer kontrollert vekst.

– Renten har stor betydning for boligprisene og høyere renter i 2022 vil redusere prisveksten sammenlignet med 2020 og 2021. Økte renteutgifter for boligeierne i kombinasjon med stabil boligbygging og lav folkevekst tilsier en mer moderat prisutvikling enn hva vi har sett de siste to årene, og da spesielt i Oslo, sier han.

Samtidig kan den høye strømprisen og pandemien bidra til å svekke prisveksten, tror Lauridsen.

– På samme tid er det stor usikkerhet rundt økte energipriser, inflasjon og boligbehov grunnet lavere folkevekst, samt pandemiens videre forløp. Alt dette gir en større nedside enn oppside for boligprisene etter vår vurdering, sier han.

Virker rimelig

Sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i Norske Boligbyggelag (NBBL) ynes det virker som en fornuftig prognose.

SJEFSØKONOM: Christian Frengstad Bjerknes i NBBL. Foto: Pressefoto

– Vi har anslått en økning på tre prosent, så dette er i samme størrelsesorden. Det vil være motvekt mot at økonomien går bra, sier han.

Økonomen tror derimot at pandemien og det nye omikronviruset er et åpnebart C-moment.

– Det er en betydelig usikkerhet i alle prognoser. Det vi erfarte sist er at nedstengingen i 2020 ga fart til boligmarkedet. Man er mer hjemme, kanskje ser man større verdi i å bruke penger på bolig, tror han.

Videre peker Bjerknes på at det er forskjeller nå sammenlignet med i 2020.

En stor forskjell er at forrige gang kom det samtidig som at renten ble kutta, og en ny boliglånsforskrift. Samtidig brukte mye penger, ser han.

Når det gjelder Oslo tror økonomen det på sikt vil være like stor økning som i resten av landet.

– Jeg tror det som taler for høyere vekst er at det over tid er bygget for få boliger i Oslo. For noen år siden kom byggetakten opp igjen. Nå har den falt tilbake. Nå er det 25000 boliger som blir bygget i året, og det er for lite satt opp mot befolkningsveksten. Dessuten tror jeg det er for tidlig å avskrive urbanisering som en megatrend. Så jeg forventer at Oslo ligger på landssnittet, sier Bjerknes.