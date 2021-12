Derfor er ikke Morten Ramm med på reality

Komiker Morten Ramm (43) er et av Humor-Norges mest anerkjente fjes. Han fikk sitt gjennombrudd med Torsdag kveld fra Nydalen på 2010-tallet, og har de siste årene drevet humornettsiden Humornieu, podkasten Må på behandling og vært aktiv på Instagram.

Tidligere i år deltok komikeren i VGTVs Ikke lov å le på hytta, men ellers har det vært lite å se av 43-åringen i annen reality-TV som Maskorama, Skal vi danse, Farmen kjendis og 71 grader nord – der kanskje andre kjendiser gledelig ville ha hoppet på realitykarusellen.

– Ikke interessert

I podkasten Wolfang Wee Uncut deler Ramm om hvorfor han avstår fra å stikke hodet frem i de mange realityprogrammene som sendes på TV.

Komikeren røper at han tidligere har fått et forlokkende tilbud fra kjendisversjonen av 71 grader nord, men valgte å takke nei. Grunnen var at det ville gå på akkord med det han gjerne tøyser om i sosiale medier.

TV-profilen er nemlig ikke fremmed for å harselere, og deler blant annet humoristiske stikk til realityprogrammer og deltakere på sin Instagram-konto.

– Jeg er ikke interessert i å være med i et realityprogram. Plutselig får du faktisk god kjemi med en som du synes er dust, og så sitter du under reunion, du drar på tur til Praha, du griller i parken, du er på tilstelninger – du er på show sammen med personer som du ikke tenkte at du skulle være venner med, typer som driver med noe helt annet, forklarer han i podkasten, og sikter blant annet til influensere.

– Plutselig skal jeg være venn med denne damen eller mannen. Det hadde vært litt vanskelig, fortsetter han.

Ramm mener det ville ha vært snodig om han skulle ha vært en av dem han faktisk spøker om på sine kanaler.

– Angrer ikke

Videre forteller 43-åringen – som er signert VGTV – at han trolig ikke hadde vært å se i Ikke lov å le på hytta dersom Discovery hadde kommet på banen med samme idé.

– For meg var det en del av VG-pakka. Jeg vil gjerne ha med folk som jeg synes er litt artige, for det er viktig for å lage et humorrealityprogram, så jeg fikk presentert hvem som skulle være med og så syntes jeg det hørtes bra ut. Jeg angrer ikke på at jeg var med, deler han.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Ramm, men har foreløpig ikke lyktes.