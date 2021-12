Andebryst med potetgrateng

Her er det masse godt tilbehør. Du trenger ikke lage alt - andebrystet er hovedpersonen. Nederst i artikkelen får du en liten bonus, oppskriften på en nydelig fikenkompott.

Dette trenger du:

2 andebryst (600 gram) Kan gjerne reduseres mot mer grønnsaker

300 g rosenkål

4 ferske fiken

8 tørkede aprikos

Noen tranebær om du har

2 ss smør til steking

2 ss kylling eller andekraft

Potetgrateng:

1 purreløk

50 g smør

½ ts salt og litt pepper til smak

8 poteter

40 g smør

1 ss mel

4 dl helmelk

100 g revet parmesan eller annen ost du liker

2 fedd hvitløk

1-2 ts salt

2 ss meierismør

150 g bacon i skiver

1 vårløk

Estragon og persille til smak

Saus:

10 champignon

1 liten løk

2 fedd hvitløk

2 dl hvitvin eller rødvin

2,5 dl andekraft eller kyllingkraft

Sitron og salt til smak

Slik gjør du:

Sett ovnen på 180 grader. Rut andebrystene og krydre med salt på fettsiden, salt og pepper på kjøttsiden. Begynn i kald panne, men sett pannen på ca. 7/10. Når fettet er brunet godt, skru ned temperaturen og la fettet smelte til du ikke kan se noe hvitt fett igjen. Hell av fett fra pannen underveis, ta vare på det. Det er fantastisk å steke grønnsakene i.

Stek så andebrystene i ca. 4-5 minutter, la de hvile i 10 minutter ca. før du steker ytterligere ca. 4 minutter.

Skrell potetene og kutt i tynne skiver på ca. 2 mm. Smelt 2 ss smør og bland med potetene, smak til med salt. Smelt så de 50 gram med smør og ha i mel. Spe så i melken og kok til du får ut melsmaken. Smak til med salt og litt muskat om du vil. Finhakk purreløken og bland med potetene og legg i en ildfast form. Ha den revne osten i sausen og hell over potetene. Dekk med folie og stek på 180 grader i ca. 40 minutter til potetene er møre. Ta så av folien og stek til det blir gyllent. Skjær bacon i tynne strimler og sprøstek, dryss over gratengen før servering.

Rosenkålen renses og deles i to. Forvelles så i lett saltet vann.

Ved servering stekes disse i andefett og litt smør. Del fiken i 4 og stek disse også med rosenkålen. Ha til slutt i aprikos og tranebær. Rett før du legger det på tallerken har du i et par spiseskjeer kraft slik at det glasseres. Hakk estragon og persille og ha over.

Sausen lages ved at sopp, løk og hvitløk kuttes i skiver. Brunes så godt før du har på vin. Reduser med 50 prosent og ha på kraft. Reduser til det tykner og smak til med sherryeddik og eventuelt litt salt ved behov.

Fikenkompott: Lages ved at du kutter 8-10 tørkede fiken i 4, har i en kjele med 4-5 ss sukker, 1 kanelstang, 2 dl rødvin og ca. 1 dl solbærsaft. Kok til det tykner og kjør raskt sammen med stavmikser.