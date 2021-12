Posten mot «all time high» – klar oppfordring til alle med hentemelding

Frem til i forrige uke lå antallet pakker i posten på samme nivå som rekordåret i fjor. Så sa regjeringen ordene som gjorde at det i år igjen går mot «all time high» for Posten. Nå kommer de med oppfordring til folk som skal motta pakker.

I desember i fjor leverte Posten ut rundt to millioner pakker i uken, noe som gjorde at de satte rekord i antall håndterte pakker.

Inntil i forrige uke var antallet pakker cirka likt som i fjor, men da regjeringen forrige mandag innførte enda strengere restriksjoner, merket de en endring.

– Vi fikk en umiddelbar effekt. Det kom som en rekyl i pakkevolumet, forteller pressesjef i Posten Norge, Kenneth Tjønndal Pettersen, til TV 2.

GÅR MOT ALL TIME HIGH: Pressesjef hos Posten Norge, Kenneth Tjønndal Pettersen. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det var først og fremst netthandelen som sørget for at Posten i år ser ut til å slå rekordåret 2020.

– Netthandelen skjøt skikkelig fart, og den legger seg på toppen av den allerede høye juletrafikken vi håndterer. Vi forventer også at dette forsterker seg, slik at vi i år igjen opplever all time high pakkerekord.

Sysselsatt tusen flere før jul

I tillegg til pakker levert til utleveringssteder, har pakker som leveres rett i postkassen fått seg et løft.

– Bare i forrige uke ble det levert over 600.000 pakker i nordmenns postkasser. Disse kommer på toppen av pakker som leveres rett på døren og til Post i butikk, så det sier noe om hvor enormt stor pakkevolumet som leveres før jul er.

Forrige normalår var 2019, da Norge ikke var preget av pandemien. Veksten i år sammenlignet med 2019 er på over femti prosent, forteller pressesjefen.

Tjønndal Pettersen sier at Posten har sysselsatt rundt tusen personer som jobber for at du og jeg skal få pakkene levert til jul.

– Noen av dem kommer fra NAV, noen er studenter, mens noen er tidligere Posten-ansatte som har jobbet her før og som synes det er ålreit å jobbe her i julen. Det er en spesiell stemning.

Kommer med oppfordring

Tjønndal Pettersen sier Posten er glade for å kunne sysselsette folk før jul.

– Vi har inn en god del ekstra folk fra Black Friday og frem til jul. Dette er både på terminalene og på sjåførsiden.

Med stort press og svært mange pakker i omløp, kommer Posten med en oppfordring til alle som har fått melding om at pakken deres kan hentes på utleveringsstedet.

– Nå må vi hjelpe hverandre og være flinke til å hente pakkene.

– Er det slik at det hoper seg opp?

– Nordmenn er flinke til å hente pakkene raskt, men nå er det så enorme mengder pakker. Det er stor kapasitet i Posten og vi har mange ekstra inne til å håndtere pakkene på terminalene og på bilene, men da må man også være flinke til å hente pakker i den andre enden.

Siden i fjor har Posten økt antallet utleveringssteder i Norge med tusen stykker. Nå er det rundt 2660 utleveringssteder i Norge.