Ti år med Diego Simeone: – Ganske unikt

– Jeg har vært i denne klubben i ti år, og laget finner stadig nye måter å begeistre meg på. Fotball er så vakkert.

Det sa Atlético Madrid-trener Diego Simeone om mannskapet sitt etter en avgjørende seier mot Porto i Champions League, 7. desember. Triumfen over portugiserne sendte Atlético Madrid videre til sluttspillet.

23. desember, dagen etter onsdagens ligakamp mot Granada, vil Simeone gå inn i sitt tiende år bak roret for hovedstadsklubben.

– Det er veldig uvanlig at en trener sitter så lenge. Det er ganske unikt, sier Egil «Drillo» Olsen til TV 2.

– Det er hans fortjeneste at vi ikke lenger snakker om topp to i LaLiga, vi snakker om topp tre, sier Mina Finstad Berg, TV 2s fotballekspert.

Simeones ti år hos Atlético har ført med seg et dryss med troféer.

Slik var det på ingen måte før argentineren tok over.

Førjulspresangen

Det hele begynner i 2011. Tre dager før jul går Atlético Madrid på et pinlig hjemmetap 0-1 mot nivå 3-laget Albacete.

De ryker ut av Copa del Rey med 1-3 sammenlagt etter å ha tapt 1-2 i bortemøtet.

Trener Gregorio Manzano, som ble ansatt i juni, får sparken dagen etter cup-exiten.

Gregorio Manzano fikk så vidt et halvt år i trenerstolen på Vicente Calderón. Foto: Paul White

I LaLiga ligger laget på en 10. plass når spansk fotball tar julepause. Klubben ser behovet for en forandring.

Lille julaften kommer pressemeldingen fra klubben: 41-årige Diego Simeone, mannen med over 100 kamper for klubben i to perioder (1994-97 og 2003-05), er ansatt som ny hovedtrener med kontrakt på halvannet år.

– Han var en manager allerede da, forteller Tomás Reñones til ESPN om da han i sin siste sesong i Atlético Madrid spilte sammen med Simeone i gullsesongen 1996.

– «Cholo» dirigerte og satte krav, akkurat som han gjør nå. Du må vinne, vinne og vinne igjen. Du kan spille bra og vinne – det er bra. Du kan spille dårlig og vinne – det er også bra, forteller Tomás.

Siden argentineren la opp som fotballspiller i 2006, har han prøvd seg som trener for en rekke klubber i hjemlandet, i tillegg til et halvt år som redningsmann for italienske Catania i deres kamp mot nedrykk i Serie A.

27. desember 2011 er han tilbake i Spania på et podium sammen med Atlético Madrid-president Enrique Cerezo.

– Denne utfordringen skremmer meg ikke. Det er et vakkert øyeblikk. Jeg satte meg som mål å returnere til Atlético som trener og nå skal vi gi alt, sier Simeone under sin egen presentasjon.

Diego Simeone, president Enrique Cerezo og sportsdirektør Jose Luis Perez Caminero. Foto: ANDREA COMAS

Med unntak av Europa League-triumfen i 2010, har ikke Atlético vunnet en tittel siden Simeone selv var i klubben som spiller og vant ligagull i 95/96-sesongen.

Simeones trenerdebut skjer i Malaga 7. januar med 0-0 på La Rosaleda. Chelsea-utleide Thibaut Courtois storspiller i oppgjøret og sørger for at Atlético tar sitt andre bortepoeng i ligaen denne sesongen.

Hjemmedebuten én uke senere blir en fest. «Olé, olé, olé, Cholo Simeone» runger over Estádio Vicente Calderón der Atlético-treneren begeistret beveger seg rundt i sitt tekniske område på sidelinjen.

Radamel Falcao scorer to ganger og brasilianske Diego setter den siste i 3-0-seieren over Villarreal.

Atlético Madrid avslutter sesongen på en 5. plass, den nest-beste tabellplasseringen for klubben siden ligagullet i 1996.

Men allerede i sin første vår som Atlético-trener, henter Diego Simeone hjem et trofé.

9. mai 2012 beseires Athletic Club 3-0 i Europa League-finalen etter scoringer av Falcao (2) og Diego.

Diego Simeone vant sitt første trofé for Atlético Madrid allerede i sin første sesong. I 2012 vant de rødhvite Copa Del Rey. Foto: Bogdan Cristel

Denne våren er bare et forvarsel på det som skal komme.

Høsten 2012 sikrer Atlético seg det europeiske supercuptroféet etter seier over Chelsea.

Atlético starter den nye sesongen med å slå Chelsea i den europeiske supercupen. Til jul ligger de på en 2. plass i La Liga – ni poeng bak Barcelona, men syv foran byrival Real Madrid.

Til tross for at «Los Rojiblancos» ender et godt stykke bak de to på en 3. plass ved sesongslutt, skal også mai-måned dette året by på mer sølvtøy til klubbens troféskap.

17. mai 2013 er det Atlético Madrid som blir spanske cupmestere etter å ha slått Real Madrid i deres egen storstue etter ekstraomganger.

Ikke bare smaker det godt med sølvtøy, men Atlético Madrid har også vunnet en fotballkamp mot storebror og byrival for første gang i dette årtusenet. En rekke på 14 år og 25 strake kamper uten seier mot «Los Blancos» var brutt.

João Miranda stanger inn matchvinnerscoringen i det 98. minutt mot Real Madrid. Keeper Diego López klarer ikke stoppe midtstopperen. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

– Om mange år vil dette bli husket, sier Simeone etter cuptriumfen – uten at han vil si noe om hvor dette troféet rangeres i klubbens historie.

Snart skal både han og Atlético Madrid få mer å begeistre seg over.

18-årig tørke tar slutt

Det begynner å bli tydelig at det «El Cholo» har bygget opp, er mer enn bare et blaff.

Til jul ligger Atlético igjen på en 2. plass, bare to poeng bak Barcelona.

I Champions League vinner de gruppen sin foran Zenit St. Petersburg.

I utslagsrundene må AC Milan, Barcelona og Chelsea i tur og orden gi tapt for Simeones maskineri, som også henger med videre i tittelkampen hjemme i Spania.

2013/14-sesongen skal kulminere i én definerende uke for Atlético Madrid: Ligaavslutningen 17. mai og Champions League-finale 24. mai.

Før Simeone og spillerne reiser til Camp Nou 17. mai, er regnestykket enkelt: Atlético topper tabellen tre poeng foran Barcelona før kampen.

Med seier eller uavgjort, er Atlético Madrid ligamestere for første gang siden 1996. Barcelona-seier sikrer katalansk gull.

Alexis Sánchez sender Barcelona i ledelsen i det 33. minutt på Camp Nou og hjemmefansen øyner klubbens andre strake tittel.

Men i det 49. spilleminutt rager Diego Godín høyest på en corner fra Gabi. Ingen følger midtstopperen. Keeper José Pinto er sjanseløs.

Utligningen sikrer Atlético Madrid deres første ligagull på 18 år og deres tiende i klubbens historie.

Med unntak av en liten gruppe bortesupportere på øverste nivå på Camp Nous sydlige kortside, stilner arenaen mens Atléticos to hærførere, Diego Godin (midten) og Gabi (t.h) feirer. Foto: Marcelo del Pozo

– Det er en glede det ikke er mulig å forklare. Jeg takker alle spillerne og alle de som har støttet oss, sier Simeone etter triumfen.

Han ramser opp støttespillere før han avslutter med Luís Aragonés, treneren som ledet Atlético til deres forrige ligagull og som gikk bort 1. februar 2014.

– Han var med og forsvarte oss i ånden i denne andre omgangen, sier Simeone om sin tidligere trener.

Det blir gullfest med måte for den nybakte seriemesteren.

Diego Simeone hylles av sine egne spillere etter ligatriumfen i 2014. Foto: Marcelo del Pozo

Lørdag 24. mai kommer en ny mulighet til å skrive historie når Real Madrid er motstander i Champions League-finalen i Lisboa.

Igjen står deres uruguayanske hærfører frem.

Kort tid før pause lemper Juanfran ballen inn i feltet. Diego Godín vinner hodeduellen og ballen svever i en bue over Real Madrid-keeper Iker Casillas til 1-0.

Atlético kjemper heroisk i den andre omgangen og leder når klokken passerer nitti minutter. Diego Simeone er fem tilleggsminutter unna å vinne den gjeveste europacupen.

Men når kampuret viser 92:48 er Real Madrids Sergio Ramos festbrems på Estadio da Luz og utligner. I ekstraomgangene er byrivalen sterkest og vinner 4-1.

Diego Godín vinner hodeduellen med Sami Khedira og Iker Casillas er feilplassert når ballen forlater uruguayanerens hode. Foto: Daniel Ochoa de Olza

Selv om det ikke ble noen Champions League-triumf, er denne uken i mai 2014 blitt et tydelig bevis for noe.

Diego Simeone har bygget opp et lag og et kollektiv som har rokket ved det etablerte i spansk fotball. Det er ikke lenger bare Real Madrid og Barcelona som kjemper om titlene i Spania.

Hjemme i Norge er Egil «Drillo» Olsen blitt fascinert av det han ser fra den spanske hovedstaden i disse årene.

– Med atskillig færre økonomiske muskler enn Real Madrid og Barcelona, så har Atlético klart å hamle opp med de store. Det har imponert meg og tilbake i tid var jeg svært fascinert over måten de spilte på, sier «Drillo» til TV 2 i dag.

Den tydelig fremoverrettede spillestilen som skilte Atlético fra lag som Barcelona, begeistret den tidligere norske landslagssjefen. Og Simeones forsvarsplan er noe «Drillo» kjenner godt igjen.

Diego Simeone er kjent for å vise engasjement og lage lyd fra sitt område på sidelinjen. Foto: FRANCK FIFE

– Simeone spilte under Sven-Göran Eriksson i Lazio. «Svennis» var veldig opptatt av og tydelig på soneforsvar. Det ser det ut som Simeone har lært noe av, sier 79-åringen.

Og «Svennis» selv uttalte i 2016 at han har sett noe av det samme.

– Fotballen hans fascinerer meg og vi snakket om det da vi møttes sist. Han sa han har plukket opp en del ting fra meg og det er jeg stolt av, uttalte Eriksson.

I etterkant av ligatriumfen og Champions League-finaledeltakelsen i 2014, må Simeone i stor grad bygge et nytt lag. Sentrale spillere som Diego Costa, Filipe Luis, Thibaut Courtois og David Villa forsvinner ut dørene.

Men inn kommer keeperen Jan Oblak fra Benfica, en ung Antoine Griezmann blir hentet fra Real Sociedad og akademiproduktet Saúl Ñiguez bringes hjem fra lån hos Rayo Vallecano.

Atlético Madrid hadde virkelig etablert seg som et topplag i Spania. I tre strake sesonger endte de på tredjeplass. Simeone fortsetter å bygge et solid defensivt lag.

Antoine Griezmann strålte under Simeone i sitt første opphold i Atlético Madrid. Foto: Andres Kudacki

– Den største tittelen Atlético har oppnådd, er at de nå sammenlignes med Barcelona og Real Madrid. Det er Simeones største bragd, uttaler daværende Bayern München-trener Pep Guardiola før han skal møte Atlético i semifinalen i Champions League våren 2016.

I 2015/16-sesongen slapp Atlético kun inn 18 mål på 38 ligakamper og nok en gang skulle de få sjansen til å skrive historie – og nok en gang var Real Madrid finalemotstander i Champions League.

Også denne gangen står det 1-1 etter de ordinære 90 minuttene. Sergio Ramos og Yannick-Ferreira Carrasco har scoret målene.

Men denne gangen forblir ekstaromgangene målløse og finalen skal avgjøres på straffer.

Dessverre for Simeone er det én av hans egne som feiler. Juanfran bommer på Atléticos fjerde straffe og dermed kan Cristiano Ronaldo igjen være siste målscorer i en Champions League-triumf for Real Madrid.

«El Cholo» motiverer spillerne sine før straffekonkurransen i Milano. Foto: Alessandra Tarantino

– Ingen husker laget som taper og det er en fiasko – det er den eneste måten å se på det. Vi må bare reise hjem og slikke sårene våre. Og jeg må dra hjem og tenke, sa en nedstemt argentiner i etterkant av finaletapet.

I etterkant av Simeone innrømmet at han der og da måtte gå i seg selv for å finne ut om han hadde mer å gi Atlético Madrid.

Men «El Cholo» ble værende.

Det ble ingen Champions League-finaler de neste fire årene. Fra høsten 2016 til våren 2020 ble det to andreplasser og to tredjeplasser i La Liga.

I mai 2018 skulle Atlético igjen spille en europacupfinale, men denne gangen i Europa League.

Marseille ble beseiret 3-0 i Lyon etter to scoringer av Antoine Griezmann og én av Gabi, mannen som hadde vært Simeones kaptein i en årrekke og nå avsluttet karrieren i Atlético Madrid.

Ny titteltriumf

Gabi var Simeones trofaste kaptein i Atlético Madrid frem til 2018. Foto: Francisco Seco

Når vi går inn i et nytt tiår i 2020, er Diego Simeone blitt en slags egen institusjon internt i Atlético Madrid.

Og igjen skal «Los Colchoneros» utfordre de spanske stormaktene om ligagullet.

30. desember 2020 leder Diego Simeone Atlético Madrid for 500. gang. Luís Suárez sørger for 1-0-seier over Getafe og at «Atléti» er ligaledere når vi går inn i det nye året.

Én måned senere er forspranget til serietoer Barcelona økt fra to til hele ti poeng. Men i februar-måned begynner Simeones byggverk å vakle.

Poengtap mot Celta, poengtap mot Levante etterfulgt av et 0-2 på hjemmebane mot sistnevnte, gjør at luken på tabelltopp minker litt etter litt.

Før aller siste serierunde i mai 2021, topper Atlético Madrid ligaen med to poeng foran Barcelona. Atlético må bare slå allerede nedrykksklare Real Valladolid for å bli ligamestere igjen.

Men det kunne ikke startet verre.

18 minutter er spilt når Óscar Plano sender Valladolid i ledelsen og stillingen er fremdeles 1-0 når lagene går til pause.

Men hovestadslaget reiser seg etter hvilen. Ángel Correa utligner før timen er spilt og så er det Barcelona-arvegodset Luís Suárez som sørger for at gamleklubben ikke får stikke av med ligatroféet igjen.

Se vinnermålet i videovinduet nedenfor!

– Jeg er lykkelig for så mange folk. Det var et svært vanskelig år for venner, familie, supportere av Atlético og andre klubber. At vi ender opp som mestere i år er noe ekstra spesielt. Det koster oss alltid mer, sa Simeone da ligagullet var et faktum.

Suárez sendte Atlético til himmels

– Vi har kunnet gi glede til mange folk som har gått gjennom så vanskelige tider. Spillerne har vært enorme. Jeg takker dem så mye. Vi var et samlet lag i hvert eneste øyeblikk, oppsummerte argentineren etter kampslutt.

«Drillo»: – Kanskje på tide å gi seg

Til tross for ni bunnsolide foregående år, har ikke de rødhvite hatt en like positiv utvikling denne sesongen.

Den første halvdelen har vært preget av langvarige skader hos nøkkelspillere og flere utypiske nederlag, der mange av dem har kommet sent i kampen.

Den stadig voksende skadelisten inkluderer viktige forsvarsspillere, som José María Giménez, Stefan Savić og Šime Vrsaljko. Midtbanemann Geoffrey Kondogbia har måttet steppe inn som midtstopper flere ganger denne sesongen.

Journalist Alexander Larsen er ansvarlig for Atlético Madrids norske supporterklubb. Han påpeker at en tynn tropp, samt for mye rotasjon, har skapt problemer for Simeones lag denne sesongen.

– Det er både skader og en veldig tynn defensiv bredde. Det er rett og slett for få forsvarsspillere i troppen. Jeg skal ikke gi Simeone all skylden, men han sliter med å finne hva som er den beste lagoppstillingen. Det er veldig mange roteringer som hindrer den kontinuiteten Atlético er kjent for.

Med seier mot Granada, kan Atlético Madrid i beste fall klatre opp på en fjerdeplass før julepausen i Spania. Det ser altså ikke veldig lyst ut for Simeones mannskap etter en halvspilt sesong, og presset øker nå på argentineren. Larsen sier derimot at Simeone ikke trenger å frykte for plassen sin, selv om sesongen så langt ikke har gått helt etter planen.

Mario Hermoso (t.v.) og Geoffrey Kondogbia (t.h.) ser frustrerte ut etter et overtidstap mot Mallorca. Foto: SERGIO PEREZ

– Jeg tenker at Simeone sitter så lenge han vil. Jeg har enda til gode å høre en Atlético-supporter som vil ha ham ut. Han signerte nylig en kontrakt til 2024, så det blir ikke ut med det første.

TV 2s LaLiga-ekspert, Mina Finstad Berg, understreker også Atlético Madrids utrygghet i forsvar som et av de største problemene deres denne sesongen. Simeone har imidlertidig en såpass spesiell posisjon i klubben at det skal mye til før han forlater hovedstaden, mener Berg.

– Simeone har vært i klubben i vanvittig mange år, og har en standing der som er helt enorm. I år har det ikke gått like bra, men så lenge han tar en topp tre-plassering med laget, tror jeg han sitter trygt.

TV 2s LaLiga-ekspert, Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

«Drillo» sparer ikke på kruttet når han beskriver det han har sett fra Simeones menn denne sesongen.

– Det de har levert det siste halvåret er noe av det dårligste på veldig lenge og litt skuffende. De begynner å ligne mer på «alle andre». Etter min smak holder de for mye og for lenge på ball. De er litt for pasningsorienterte.

– Hva har gått galt denne sesongen?

– Det er mange ting som kan spille inn på hvorfor ting går dårligere nå. Kanskje har det med spillestil å gjøre, kanskje har det med spillertyper. Han har kjøpt spillere for fryktelig mye penger. Griezmann har ikke vært like god som tidligere og João Felix har heller ikke slått til slik man håpet.

I motsetning til Larsen og Berg, foreslår den tidligere landslagstreneren at Simeone og Atlético Madrid kan, etter ti vidunderlige år, stå ved veis ende i slutten av 21/22-sesongen.

– Jeg tror kanskje det kan være riktig for Simeone å gi seg nå. Han har holdt på lenge og fått til veldig mye. Det er ikke sikkert han kan få til så mye mer og kanskje det er en god tid å gi seg på. Det mangler sikkert ikke på tilbud fra andre klubber.