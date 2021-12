Vedum lover skriftlig orientering til Stortinget om lønnsstøtte, melder NTB

Finansministeren er i hardt vær etter at han fredag la frem lønnstøtteordning for næringslivet.

Vedum har allerede avtalt et møte med fraksjonslederne fra alle partier i finanskomiteen mandag ettermiddag, opplyser Finansdepartementet. Dette ble avtalt i forrige uke.

– Vi vil og sende en skriftlig orientering om prosessen med lønnsstøtteordning til Stortinget i dag, opplyser Finansdepartementet til NTB

Lønnsstøtteordningen har blitt møtt med kraftig kritikk etter at den ble lagt fram fredag. Både NHO, Virke og en rekke bedrifter mente ordningen var for dårlig.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mente på sin side at regjeringen hadde strukket seg så langt de kunne uten at ordningen ville komme i strid med EUs konkurranseregelverk.

Fakta om lønnsstøtteordningen Ordningen rettes mot foretak som er direkte eller indirekte berørt av nasjonale lovpålagte begrensninger på sitt forretningsområde, som antallsbegrensninger, krav om bordplassering, skjenkerestriksjoner eller lignende.

Foretak regnes som direkte berørt dersom mer enn 40 prosent av omsetningen begrenses av bestemmelsene. De regnes som indirekte berørt dersom de har mer enn 50 prosent av omsetningen fra virksomhet som er begrenset av bestemmelsene.

Støtten utbetales til virksomheter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler.

Hver virksomhet kan få inntil 30.000 kroner i støtte per ansatt per måned. Beløpet tilpasses etter hvor stort omsetningsfall hver virksomhet har.

Det minste en virksomhet kan få utbetalt, er 3.000 kroner per ansatt per måned.



Hver virksomhet kan maksimalt få 47 millioner kroner i støtte per måned fra ordningen.



Virksomheter som mottar støtte, får støtte for alle sine ansatte. Ordningen gjelder også for lærlinger. Det er en egen sats for disse.



Det er et krav om permitteringsforbud. En bedrift som mottar lønnsstøtte, kan ikke permittere ansatte i perioden de mottar støtten



Ordningen får virkning fra 1. desember og vil i første omgang gjelde ut januar 2022.



Hvis de strenge smitteverntiltakene vedvarer, kan det bli aktuelt å forlenge lønnsstøtten med én måned, det vil si ut februar 2022.



Det forventes at søknadsportalen kan åpne i løpet av februar, og at de første utbetalingene kommer da. Det er Skatteetaten som skal forvalte ordningen.



Det tas forbehold om at ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket og blir godkjent av Eftas tilsynsorgan Esa.

Det ble søndag tilbakevist av Esa.

Frp-leder Sylvi Listhaug, som søndag krevde svar fra Vedum, kaller finansministeren feig som ikke tør å stille i Stortinget.

– Jeg synes det er feigt at Vedum nekter å komme til Stortinget når vi ber om det. Det holder ikke i denne saken som er så viktig i innspurten før jul. Mange bedrifter er nå fortvilet. Vedum må komme til Stortinget for å avklare den usikkerheten han selv har skapt, sier Listhaug.

KREVER SVAR: FrP-leder Sylvi Listhaug har krevd en redegjørelse fra finansministeren. Foto: Torstein Bøe/NTB

Hun mener finansministeren ikke har knapt med tid, og at Vedum burde stilt i Stortinget og svart på spørsmål.

– Fristen for å trekke tilbake permitteringsvarsler går ut morgen. Det er viktig for Stortinget å få svar på hva som er fakta i saken. Det må han komme til Stortinget i plenum å gjøre, slik vi har bedt om. En skriftlig redegjørelse gir ikke mulighet for Stortinget til å stille ham spørsmål. Det syns jeg er svært spesielt, sier Listhaug.

Lønnsstøtten gis til virksomheter som kan dokumentere et omsetningsfall på minst 20 prosent på grunn av strenge smittevernregler. Men det er satt et tak på 30.000 kroner i støtte til hver ansatt.

Det taket er det imidlertid regjeringen selv som har bestemt, påpeker kommunikasjonssjef Jarle Hetland i Esa, som er tilsynsorganet til EØS.

18. november kom et nytt midlertidig rammeverk for statsstøtte som gjelder for covid-rammede bedrifter i EØS-landene på plass. Dette gir statene relativt vide rammer for å støtte bedrifter og disses ansatte, har Hetland tidligere opplyst til NTB.

Opposisjonen på Stortinget har samlet seg på tvers av høyre/venstre-skillet og slaktet ordningen.

Frp-leder Sylvi Listhaug krevde søndag at Vedum skal redegjøre for ordningen for Stortinget. Senere på dagen fikk hun støtte fra SV og Rødt.