«Spider-Man»-stjernene fikk datingadvarsel fra produsenten

Det er i et intervju med The New York Times at produsenten til den nye «Spider-Man»-filmen, Amy Pascal, forteller at hun ga hovedrollene Tom Holland og Zendaya datingadvarsel.

– Da vi først castet dem så tok jeg Tom og Zendaya til siden, hver for seg, og ga de noen tips, forteller Pascal.

Det var liten tvil om at de to stjernene fort fikk god kjemi da de først spilte inn «Spider-Man: Homecoming» i 2017.

PRODUSENT: Amy Pascal liker ikke at skuespillerne dater på privaten. Foto: OConnor / AFF-USA.com

– Ikke gå den veien, bare ikke gjør det, minnes produsenten å ha sagt til dem.

Pascal forteller at hun også ga det samme tipset til Andrew Garfield og Emma Stone da de spilte Peter Parker og Gwen Staxy i «The Amazing Spider-Man» fra 2012. Garfield og Stone endte opp med å date i tre år.

– Det kan gjøre ting mer komplisert, ikke sant? Men alle ignorterte meg, forteller Pascal.

Romanserykter rundt Holland og Zendaya begynte å svirre fort etter «Homecoming», og ryktene ble langt på vei bekreftet de de ble fotografert kyssende i en bil i Los Angeles, skriver US Magazine.

Selv har de to aldri kommentert ryktene eller bekreftet romansen.

– Jeg har alltid vært opptatt av å holde privatlivet mitt privat, siden jeg deler så mye av livet mitt med verden ellers, sa Holland til GQ i november.

Hyller hverandre i sosiale medier

De to har derimot delt flere innlegg i sosiale medier som bidrar til rykteflommen om romansen. Blant annet la Holland ut et koselig bilde av ham og Zendaya i forbindelse med sistnevntes bursdag, der han skrev:

«Ring meg når du våkner», etterfulgt av flere x-tegn. I England brukes disse for å beskrive kyss i tekstform. I ukene som fulgte har han lagt ut flere bilder der han lovpriser Zendaya.

Zendaya på sin side har gjengjeldt Instagram-kjærligheten med en post om Tom Holland, der hun kaller briten «My Spider-Man». Utover dette, og en rekke hyggelige øyeblikk på rød løper, er det angivelige paret notoriske private om forholdet og kjærlighetslivet.

