– Er du utenfor laget, venter de på at du skal drite deg ut

– Du kjenner jo litt på presset. Du må levere resultater!

Didrik Tønseth mistet landslagsplassen foran OL-sesongen. Han fortsatte å satse på egen hånd. Målet har hele tiden vært å komme til OL.

– Jeg fikk jo en tøff start på Beitostølen i sesongåpningen, ingen tvil om det. Jeg trodde der og da at OL-sjansen røk for jeg hadde håpet å kvalifisere meg til verdenscupen i Ruka den påfølgende helgen. Men, jeg ga ikke opp. Heldigvis. Og gjennom Norgescupløp og Skandinavisk cup hadde jeg formstigning i fire helger på rad. Så fikk jeg beskjed om at jeg ikke fikk gå i Davos, greit nok. Samtidig med klar melding om at jeg måtte gå fort i Tour de Ski, forklarer Tønseth.

Kniven på strupen

Derfor er Tønseth og samboer Anne Kjersti Kalvå innlosjert i leilighet i Pontresina i Sveits og skal være der fram til Tour de Ski starter 28. desember. Og Tønseth har skaffet seg best mulig sparring under forberedelsene: Landslagsløper Pål Golberg holder til i nabolaget.

– Det er stor forskjell på å være på eller utenfor landslaget når det kommer til uttak. Som landslagsløper er det nok å vise ett lysglimt i form av et godt resultat. Er du utenfor, så venter de egentlig på at du skal drite deg ut. Så er uttaket ferdig. Jeg føler at jeg har hatt kniven på strupen i hele vinter. Og jeg har altså overlevd og har fortsatt muligheten for OL-billett.

Anne Kjersti Kalvå under et pressetreff på Beitostølen tidligere i sesongen. Foto: Terje Pedersen

Vennskapet består

– Vi to kjemper om en og samme plass på 15 kilometer-laget i OL, men jeg er ikke bekymret for at vennskapet skal brytes. Vi har felles mål og tror vi kan hjelpe hverandre til å stå best mulig rustet til løpet i Lenzerheide. Kanskje kommer vi begge til OL, kanskje en av oss, eller kanskje ingen. Men, slik har det vel alltid vært før uttak til VM og OL, men nåløyet for å komme med har vel aldri vært trangere enn nå, sier Golberg.

– I mitt hode er det en ledig plass på 15 klassisk-laget i OL. Og jeg må nok på pallen på denne distansen i Lenzerheide for å komme til OL. Kommer jeg dit, så kan jeg også gå 30 km med skibytte og femmila. Men, på de to distansene tror jeg det begynner å bli trangt om plassen når det gjelder hvem som får gå, understreker Tønseth.

Landslagsløper Pål Golberg har satt seg litt i samme situasjon som Tønseth. Sesongstarten har ikke vært som ønsket og OL-plassen henger i enn tynn tråd.

– Ja, derfor er jeg her i Pontresina for å stille best mulig forberedt til Tour de Ski. Jeg visste før sesongen at Tour de Ski kunne bli viktig for OL-uttaket. Og nå blir det jo helt avgjørende. Jeg må vise at jeg er god nok på 15 klassisk i romjula, og hvis jeg er i en OL-tropp, har jeg også godt håp om å gå sprinten i OL, mener Golberg.

Pål Golberg etter den iskalde 15-kilometeren i Ruka. Foto: Torstein Bøe

Raust av landslaget

Didrik Tønseth ble altså vraket fra landslaget for OL-sesongen.

– Jeg har trent mye alene hjemme i Trondheim og hatt god oppfølging av de som kontrollerer at det går den rette veien rent fysisk med meg. Dessuten har jeg hatt fordelen av at jeg har fått være med landslaget på samlinger. Jeg synes det var veldig realt gjort – og er takknemlig for det. Du kan klare mye på egen hånd, men det er jo når du matcher deg mot andre at du merker hvordan du ligger an.