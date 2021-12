Agenten avviser Haaland-rykter

Erling Braut Haalands agent Mino Raiola har tidligere sagt at det er sannsynlig at stjernespissen bytter ut Borussia Dortmund med en gigantklubb til sommeren.

Det førte til umiddelbare rykter i spanske medier om at Braut Haaland allerede var blitt enig med Real Madrid om en forhåndsavtale som gjør nordmannen til en del av troppen til den spanske gigantklubben etter sesongen.

SUPERAGENT: Mino Raiola. Foto: LiveMedia/Reporter Torino / IPA

Disse ryktene avviser imidlertid nå Mino Raiola på det sterkeste.

– Haaland kan vente på alle klubber. Vi har ikke en forhåndsavtale med noen klubber, slår Raiola fast i et intervju med NOS, gjengitt av Manchester Evening News.

Utelukker ikke at Haaland blir

Raiola, som også er agenten til blant andre Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba og Gianluigi Donnarumma, utelukker nå heller ikke at Braut Haaland blir værende i Dortmund i ytterligere sesonger.

– Vi vil se på den beste løsningen, og jeg har heller ikke utelukket at han tar nok et år i Dortmund, hevder Raiola i intervjuet.

Haaland skal ha en utkjøpsklausul som trer i kraft til sommeren, og som innebærer at han Dortmund må selge ham om det kommer et bud på et sted mellom 75 og 90 millioner euro.

Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke innrømmet nylig at Haaland har en slik utkjøpsklausul i kontrakten sin. Han har uttalt til Amazon at partene skal snakke sammen i løpet av noen uker, og har ikke gitt opp håpet om at den norske stjernen blir værende i Dortmund også neste sesong.

– Spørsmålet er om klausulen skal aktiveres eller ikke. Vi ønsker ikke å vente til mars eller april med å finne det ut. Vi er litt avhengige av signalene vi får fra ham (Haaland) og representantene hans, sa Watzke, ifølge NTB.

LA LIGA-EKSPERT: Guillem Balague Foto: TV 2

– Bayern virker mest logisk

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué spekulerer i sin siste blogg på mulige destinasjoner for Braut Haaland. Spanjolen tror 21-åringen faktisk kan ende opp hos Dortmunds Bundesliga-rival Bayern München.

– En overgang til Bayern virker mest logisk, spesielt hvis det ryktes at Lewandowski godt kan forlate Bayern denne sommeren, selv om klubben ønsker at han skal bli. La oss si det annerledes – Lewandowski vil gjerne reise til Real Madrid i sommer. Et sted hvor hans individuelle opptredener kan gi ham Balon d’Or, samtidig som det er en personlig drøm, skriver han.

Les hele bloggen her.