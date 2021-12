Åpnet opp om sin vanskelige barndom – nå venter TV 2-profilen barn selv

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Under intervjuet med God morgen Norge avslørte TV 2s nyhetsanker, Yvonne Fondenes, at hun er gravid.

Som anker i TV 2 Nyhetene og på TV 2 Nyhetskanalen, i tillegg til sitt eget aktualitetsprogram «Ærlig talt», har Yvonne Fondenes (40) rukket å bli en erfaren journalist.

I mars i år ble derimot rollene snudd på hodet, da hun valgte å dele sin egen historie – en hemmelighet hun har båret på i veldig mange år.

I et innlegg på TV2.no, fortalte Yvonne om oppveksten i et voldelig og alkoholisert hjem, midt i et rolig og ressurssterkt villastrøk i Bergen. Fra utsiden så nemlig alt bra ut. Hun var godt kledd, manglet aldri noe, var sosial og hadde gode karakterer. Men bak fasaden skjulte det seg en historie mange helst skulle ønske ikke fantes.

Bakgrunnen for at Yvonne ønsket å dele sin historie var fordi hun var bekymret for de tusenvis av norske barn som ble, og som nok en gang blir, tvunget til å oppholde seg i voldelige hjem som følger av korona. Politiet kunne den gang også melde om en kraftig økning i familievoldssaker under pandemien.

Etter åpenheten fikk både hun og moren en enorm respons.

– Det som kanskje har gjort sterkest inntrykk, er alle de som takker for åpenheten, som har opplevd noe lignende selv, men ikke minst de som har sagt at de nå skal følge litt ekstra med, sa hun til God morgen Norge.

Dette var også temaet da Yvonne gjestet programmet tirsdag. Hun hadde blitt invitert i studio for å snakke om voksnes drikkevaner i julen – og hvordan dette påvirker barna våre.

Under intervjuet kunne imidlertid journalisten avsløre at hun venter en liten jente til våren med samboeren sin. Dette er deres første barn.

– Det er veldig stort å få barn for første gang. Det var ikke en selvfølge, så jeg er veldig glad for det.