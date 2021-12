I 1986 nærmet jappetiden seg klimakset. Vi nordmenn brukte massevis av (ofte lånte) penger, og noe av det vi brukte disse pengene på var ny bil.

167.352 nye biler ble registrert i 1986. Den rekorden har stått siden. Men i dag blir den slått – og det er fortsatt to uker igjen til å kjøpe og registrere nye biler.

Vi kommer til å passere 170.000 biler i år. Og tallet kunne faktisk vært enda høyere.

Norge er annerledeslandet

– Ordrebøkene vi vet finnes hos importørene forteller at det like gjerne kunne vært registrert over 200.000 nye personbiler i år, forteller Atle Falch Tuverud som er sjefredaktør i bransje-nettstedet BilNytt.no.

Dette skjer samtidig som mange av verdens bilprodusenter har problemer med produksjonen. Bilsalget har også falt kraftig i de fleste europeiske markedene. Men Norge er altså annerledeslandet – igjen.

Her handler det både om gode tider og solid kjøpekraft blant nordmenn generelt. Dessuten etterspør vi biler som produsentene har prioritert.

Tesla Model Y har kommet til Norge i store antall i høst.

Teslaer fra Kina

Slik forklarer Falch Tuverud dette på egen nettside:

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no.

– Det er en rekke faktorer som har «kamuflert» leveranseproblemene i det norske markedet i 2021:

Svært høy elbilandel – som har vært prioritert i fabrikkenes produksjon grunnet utslippsbøtene.

Vedvarende skyhøy og økende oppdemmet etterspørsel siden sommeren 2020. Utleveringer av "gammel" ordrereserve og fortløpende bygging av ny ordrereserve.

«Tesla-båtene» fra Kina: Salget passerer nå 19.000 biler, og Tesla vil bli Norges klart største merke med godt over 20.000 biler.

Som å kjøpe en liter melk

Det siste handler om store leveringer av Tesla Model Y i høst. Da den nye fabrikken deres i Tyskland ble forsinket med produksjonsstart, bestemte Tesla seg for å hente biler fra Kina til Norge.

– I annet halvår har det virket som om det å kjøpe en Model Y eller Model 3, er like naturlig som å stikke ned på hjørnet og kjøpe en liter melk, sier Falch Tuverud.

VW ID.4 er en av elbilene det er lange ventelister på. Ifølge BilNytt.no innfinner mange kunder seg med det og velger å vente på ID.4, i stedet for å kjøpe fra konkurrenter som kan levere bil kjappere.

Hva med 2022?

BilNytt.no har analysert antall bestillinger i forhold til antall biler som blir levert ut i år. De mener at vi kommer opp mot en ordrereserve på et sekssifret antall nye biler i Norge. Det lover naturligvis godt for neste år:

– Det ser ut til at det kun er leveringsutfordringer som kan hindre et like godt 2022, sier Falch Tuverud, og legger til:

– Et marked på over 170.000 nye biler er faktisk ikke langt unna en sunn trendlinje de siste 25 årene i forhold til folketall og marked/kjøpekraft.

