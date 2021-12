LEGO-Gregor oppdaget noe overraskende før finalen

Årets deltakere av LEGO Masters har gjennom syv uker med intens LEGO-konkurranse gitt alt. Vinneren har blitt kåret, men i finalen ble det også en følelsesladet opplevelse for flere av deltakerne.

Tidligere i år kunne TV 2 fortelle om hvordan Grzegorz «Gregor» Górczyński (36), som er født og oppvokst i Polen, fant lykken i Norge. Gregor, og hans partner Are, havnet på tredjeplassen i årets sesong.

Gregor kan fortelle om en fantastisk sesong, fylt med flere forskjellige overraskelser.

Gikk ned 11 kilo

I finalen kommer programleder Erik Solbakken (36) bærende på en store kasse med LEGO bort til Gregor og hans partner Are Odland (32).

– Gutta, her kommer jeg med 11 kilo LEGO. Vet du hvorfor jeg kommer med 11 kilo, Are?, spør Solbakken.

– Det er vekten som Gregor har mistet, svarer han og smiler mot partneren.

Gregor kunne nemlig avsløre at han gikk ned hele 11 kilo under filmingen av programmet.

Han forteller til Solbakken av det var mye løping frem og tilbake, spesielt om de valgte et LEGO-bord som sto langt fra brikkerommet.

Gregor forklarer at det er fysisk slitsomt i å være med i programmet, grunnet mye løping og lite tid. Han slet også med søvn under innspillingen, siden han alltid var spent på neste dag.

– Da vi kom til finalen, oppdaget jeg plutselig at jeg hadde gått ned 11 kilo. Det gøyeste var å komme til finalen, også å miste noen kilo på veien, avslører han til TV 2 over telefonen.

Finalen var definitivt den tøffeste delen av konkurransen, ettersom de bygget i 25 timer og oppgaven var såpass stor. Gregor innrømmer at han var veldig sliten, men at det ordnet seg til slutt.

– Nå er målet å holde kiloene av, forteller han i programmet.

Fått et nært vennskap

Are og Gregor, som havnet på tredjeplass i årets sesong, kan fortelle at de er mer enn fornøyde med både opplevelsen og innsatsen, selv om gullet glapp.

– Det var en fantastisk opplevelse, og jeg er veldig fornøyd med at vi kom så langt som vi gjorde, forteller Are til TV 2 over telefon.

DUO: Are og Gregor kjempet sammen i LEGO Masters. Foto: TV 2

– Vi føler vi vant bare av å få lov å være med. Det var det største faktisk; å få den muligheten.

– Det å komme til finalen var som en drøm, forteller Gregor.

I tillegg til den utrolige opplevelsen og tredjeplassen i konkurransen, er det også en annen ting de tar med seg fra LEGO Masters. Et nært og godt vennskap, som de setter stor pris på ha funnet i hverandre.

– Vi traff hverandre kun seks måneder før vi bestemte oss for å melde oss på, så vi kjente hverandre ikke så godt da, forteller Gregor.

– Det er helt unikt, ettersom vi bor på veldig små plasser. Det er ikke så mange som driver med LEGO på den måten vi gjør, så det å treffe noen som deler hobbyen på lik måte som deg selv er en berikelse i livet, forklarer Are.

Fikk drømmen oppfylt

Under sesongen har det også kommet frem at Gregor aldri har vært i Legoland, noe samtlige av de andre deltakerne har vært. Gregor kunne fortelle at planen hans var å reise med familien før LEGO Masters, men at pandemien satt en stopper for planene.

Da det ble annonsert at duoen havnet på tredjeplass, fikk de også en annen gladnyhet. De skulle nemlig ikke gå tomhendt hjem, for Are og Gregor vant hver sin Legoland-tur.

– Det var helt fantastisk, forklarer Gregor.

– Gutten min var lei seg siden det ikke ble noe av i fjor. Vi har allerede begynt å planlegge, så vi må bare kjøre på så snart det lar seg gjøre med restriksjonene, fortsetter han.

Are syns også beskjeden om Legoland-turen var noe helt spesielt.

– Vi hadde jo snakket om Legoland underveis i programmet, om at vi skulle reise dit sammen. Så det var helt rått, forteller han.

Nå gleder de seg til å ta med familiene på tur til Billund neste sommer, og tror det blir en opplevelse for livet. Til sammen blir de fire voksne og seks barn.

Gregor forteller at å kunne dele suksessen med kona, føles veldig godt.

– Uten min kone hadde jeg ikke klart det, hun står bak suksessen min. Jeg må bare takke henne for alt jeg har klart å gjøre gjennom hver episode, sier han.

Du kan se alle episodene av LEGO Masters på TV 2 Play nå.