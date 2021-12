Marna Haugen om Torpet kjendis-oppholdet: – Som medisin

I mai satte influenser Marna Haugen (40) sine føtter på Torpet kjendis-gården, Søndre Størholdt. Her skulle hun brette opp ermene og ta fatt på gårdslivet sammen med skuespiller og sanger Mia Gundersen (60) og influenser Martine Lunde (25).

Etter bare tre dager inne på Farmen kjendis i 2017, var Haugen sulten på revansj da hun flyttet inn på Torpet kjendis fire år senere.

Disse tre skal konkurrere på Torpet kjendis

På Torpet kjendis skal de tre deltakerne kjempe mot de som blir slått ut fra Farmen kjendis. Til slutt får én person komme tilbake til Farmen kjendis-gården, og krige om seieren.

Se de eksklusive bildene fra årets Torpet kjendis-sesong i videoen øverst i saken.

Anbefaler gårdslivet

Når TV 2 slår på tråden et snaut halvår etter innspillingen av programmet, har 40-åringen bare lovord å si om oppholdet på den lille husmannsplassen.

– Jeg har hatt the time of my life. Vi hadde det veldig, veldig gøy, deler hun.

– Før du dro inn fortalte du at Torpet kjendis ville bli en fin husmorferie. Sto oppholdet til forventningene?

– Ja. Jeg anbefaler alle å ha et ferieopphold på den måten der. Alle hverdagslige forstyrrelser er borte. Du er uten telefon, du må jobbe for maten din, du lever med dyrene. Hele dagen handler om det arbeidet du må gjøre for at du skal få mat på bordet. Du spiser ren mat og drikker rent vann, og du blir så oppfrisket. Du får ladet batteriene, selv om du jobber og er i bevegelse, mener hun.

GÅRDSLIV: Influenser Marna Haugen beskriver Torpet kjendis-oppholdet som avrusning fra det moderne, hektiske dagliglivet. Foto: Alex Iversen / TV 2

Influenseren uttrykker at det kreves litt av en når en omgås andre fra morgen til kveld.

– Det er klart at det er krevende å leve med andre mennesker, man må jobbe med seg selv. Trivsel er jo kjempeviktig. Det er alfa og omega. Jeg er ikke en person som gidder å leve i konflikter, for da er jo ingenting gøy.

Videre er ikke Haugen i tvil om hvilken gård hun foretrekker.

– Farmen er jo bare kaos. Det er jo drama døgnet rundt. Torpet er jo en resort. Det er lite mat, men jeg trives med det. Jeg synes det var helt OK. Jeg likte å spare på maten. Alt var egentlig bare fordeler. «Less is more», og det er Torpet, slår hun fast.

Se de første bildene fra «Farmen kjendis»: – Mye drama!

– Gikk veldig fint

Etter at sunnmørskvinnen gjennomgikk behandling for livmorhalskreft for to år siden, har hun vært rammet av fatigue. Det skulle vise seg å ikke være noe til hindring for gårdsarbeidet.

– Det gikk egentlig veldig fint. Det som er min utfordring er å ha mye støy rundt meg og det går også på fokus. Sosiale medier dreper egentlig hodet mitt. Men der inne gikk det helt fint. Det var så veldig forutsigbart alt man skulle gjøre, man hadde så mye mindre av alt, så det var medisin for meg.

På rød løper for første gang etter kreft-tilbakefallet: – Ikke orket

– Hvordan blir det å se tilbake på tilværelsen igjen, når det begynner å gå på TV?

– Jeg gleder meg skikkelig til det begynner – og jeg er ikke den som alltid liker å se meg selv på TV. Jeg er veldig spent på hvordan jeg blir fremstilt og hvordan de har klippet det hele sammen. Jeg skal sitte benket å følge med.

Og når Torpet kjendis-deltakeren – som er oppvokst på gård – entrer skjermen igjen, sitter det familiemedlemmer og fryder seg over synet av henne.

Her får John Arne Riise nok: – Dette gidder jeg ikke

– De synes det er veldig gøy fordi de forventer ikke at jeg skal klare å drive gård. Jeg har vært yngstemann på gård, så jeg har aldri hatt forpliktelser til noe som helst, forteller hun, og fortsetter:

– Jeg er jo ganske tøff, men jeg har ikke odelen og jeg er ikke gutt. Jeg er den lille jenta som har løpt rundt og plukket blomster, og nå skal jeg drive gård og ha det ansvaret. Jeg tror pappa kommer til å følge med og får seg en latter eller to.

Se Torpet kjendis når du vil på TV 2 Play i januar.

Se også Farmen kjendis som har premiere 11. januar på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.