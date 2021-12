Israel har vært et skritt foran i pandemien – nå ber de om mer tid

Israel har vært et skritt foran Europa gjennom pandemien, både når det kommer til håndtering av viruset og vaksinering.

Omikron er intet unntak.

Mandag holdt leder for Israels pandemihåndtering Salman Zakra, sammen med rådgiver og professor Ran Balicer, en pressekonferanse om landets erfaringer med omikronvarianten.

Zakra åpnet med å si at hele verden nå er i en ny situasjon med omikronvarianten, og at Israel trenger mer tid for å finne ut mer.

Importsmitte

Zakra opplyser at Israel har påvist omtrent 175 omikrontilfeller, og at det er rundt 600 mistenkte tester som det ikke har kommet svar på enda.

Hvor mange som har blitt lagt inn på sykehus på grunn av omikron har ikke Balicer data på.

Tilfellene i Israel kommer fra importsmitte. Derfor har landet respondert med å raskt stenge grensene.

– Vi har oppnådd et lav smitte med omikron på grunn av tre tiltak, sier Balicer.

De tre grunnene påpeker han er stengte grenser for land med mye omikronsmitte og turister, tidlig bruk av PCR-testing og epidemiologiske undersøkelser.

– Vi forventer ikke å stoppe omikron. Vårt mål er å forsinke massiv smitte.

Israel var tidlig ute med å gi oppfriskningsdose til befolkningen. Balicer forteller at det er for tidlig å si noe med sikkerhet om hvordan oppfriskningsdosen virker på omikronvarianten, på grunn av få tilfeller i landet.

Det er også for tidlig å si noe om hvor lenge immuniteten etter tredje dose holder.

– Siden oppfriskningsdosene ble startet å gitt i august, er det fortsatt for tidlig å si noe med sikkerhet. Vi ser noen signaler. Vi antar at det svinger, og dette er noe vi forventer. Men dataene er ikke fullt analysert.

Hovedoppgave

Zakra ville ikke svare på om Israel er i ferd med å bestemme seg for om landet skal tilby en fjerde dose til befolkningen.

– Vi har omtrent en million som ikke har tatt den tredje dosen etter å ha tatt dose to. Vi prøver å få dem til å ta oppfriskningsdosen. Vi har startet med dose to for barn mellom fem og elleve år. Dette er hovedoppgaven de neste to-tre ukene.

Balicer opplyser at det mandag er 145 000 barn mellom fem og elleve år er vaksinert med andre dose, og at dette er en stigning på elleve prosent.