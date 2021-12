Meteorologen garanterer hvit jul for én landsdel

Det blir store værkontraster mellom nord og sør på julaften. Samtidig kommer meteorologen med en garanti og en advarsel for de kommende dagene.

Uken har startet med opphold over store deler av landet. Fram mot jul vil det snu og komme noe nedbør, forteller vakthavende meteorolog Roar Inge Hansen i Storm til TV 2.

Til tross for litt mer nedbør de kommende dagene, kan ikke meteorologen love hvit jul for hele landet.

Hansen forteller at Sør-Norge ligger midt mellom flere lavtrykksystemer.

– På lille julaften er det litt usikkert. Mest sannsynlig blir det litt sludd fra Bergen og sørover.

Han påpeker at det blir rolige vindforhold, og at nedbøren vil komme som sludd på kysten og som snø i indre strøk.

– På julaften vil kald luft fra nord presse seg sørover. Det vil føre til oppklaring på Vestlandet, som vil føre til at det blir stjerneklart på kvelden. På Østlandet er det litt mer usikkert, men det blir rimelig bra med opphold og lett skydekke, sier Hansen.

Videre forteller han at det i Sør-Norge ikke blir store endringer i været første og andre juledag.

– Vinden fra nord vil bre seg sørover. Det blir fare for snø, men stort sett i kystområdene. Østlandet ligger i le, og her blir det kaldt og fint vær.

Dårligst i nord

I Nord-Norge og sørover til Møre og Romsdal blir det snøbyger i ytre strøk og kaldt på julaften, forteller Hansen.

– Kysten vil få kuling, og på lille julaften kan det blåse opp til liten storm i Nord-Norge.

Han opplyser også at det vil være tette snøbyger.

– De som skal hjem til jul på lille julaften må være litt obs. Været kan by på problemer for trafikken, både i lufta, til sjøs og på land. Det blir tett snø over lengre tid.

Også i nord blir det få endringer i været første og andre juledag, ifølge Hansen.

– Det blir i hovedsak det samme været. Det kommer kaldere luft, og den kaldluften blir liggende over hele landet. Forskjellen er at vinden vil avta, men snøbygene blir.

Har du prøvd dette?

Kalde temperaturer

Når det kommer til temperaturer, forteller meteorologen at det blir kaldere fra julaften av.

– I Nord-Norge vil det være temperaturer ned mot fem minusgrader i ytre strøk, og i indre strøk vil temperaturen ligge mellom 10 og 20 minusgrader, sier Hansen.

I Sør-Norge blir det ikke like kaldt.

– I Oslo blir det rundt fem minusgrader, mens det i områdene rundt Bergen blir tre til fem minusgrader på kvelden. Temperaturene her vil ligge på rundt null grader midt på dagen. De indre strøkene vil få rundt ti minusgrader.

HVIT JUL: I Isfjorden ligger snøen allerede. Dette er et av stedene meteorologen lover hvit jul. Foto: Steinar Vikås / Storm

Ikke alle får hvit jul

På spørsmål om hvem som får hvit jul, svarer Hansen at dette ikke er noe alle kan håpe på.

– Nord for Møre og Romsdal blir det garantert hvit jul. Når det gjelder Sør-Norge, så klarner det som sagt opp på Vestlandet. Her vil det være avhengig av været dagene før julehelgen. Fra tirsdag kommer det nedbør på Vestlandet, og det er mulig noe av dette henger igjen.

Meteorologen påpeker at sjansene på Vestlandet er størst i indre strøk, og at det i så fall ikke er snakk om mye snø.

– I Oslo-området er det heller ikke sikkert det blir hvit jul. Det kan komme litt spredt snø tirsdag og onsdag, men svært lite. I sørlige deler av Østlandet og i kyststrøkene er det heller ikke sikkert det blir snø til jul.

Hansen forteller at det i indre deler av Østlandet ligger noe snø allerede, og at den muligens blir til jul.