Northug til Tour de Ski: – Kunne ikke fått en bedre julegave

Even Northug (26) kapret den siste plassen til Tour de Ski. Bror Petter Northug tror det betyr at Håvard Solås Taugbøl (28) skal til OL i Beijing.

Det bekrefter Norges Skiforbund mandag.

– Even Northug gjorde en strålende prestasjon i Dresden, og med hans resultater på Lillehammer og i Davos i tillegg ble han et naturlig valg for Tour de Ski, sier landslagstrener Arild Monsen.

Håvard Solås Taugbøl var ansett som favoritt etter sprintseieren i Dresden lørdag, men Even Northug og Thomas Helland Larsen vant teamsprinten søndag. Dermed gikk den siste plassen til lillebror Northug.

Tour de Ski-troppen Herrer: Harald Østberg Amundsen Pål Golberg Emil Iversen Johannes Høsflot Klæbo Simen Hegstad Krüger Martin Løwstrøm Nyenget Sjur Røthe Erik Valnes Didrik Tønseth Even Northug Kvinner: Maiken Caspersen Falla

Helene Fossesholm Ragnhild Haga Anne Kjersti Kalvå Mathilde Myhrvold SIlje Theodorsen Heidi Weng Lotta Udnes Wend Tiril Udnes Weng Ingvild Flugstad Østberg

På børsen til TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad og bror Petter Northug, ble Even Northug tildelt en 9-er for sin innsats i Dresden.

– Vi kunne ikke fått en bedre julegave enn dette her! Det er godt å se at han får en sånn plass når han har levert såpass bra, sier Petter Northug til TV 2 etter brorens uttak, og tilføyer:

– Det er stort for en storebror som har dratt ham med på trening. Endelig får han betalt med en plass i Tour de Ski. Han har potensial til å etablere seg på landslaget.

Petter tror Even vil kunne slå godt ifra seg på sprintene under Tour de Ski.

– Det er en løype som passer perfekt, så der har jeg store forventninger, sier Petter Northug.

Se Northug-spurten fra lagsprinten under!

– Taugbøl skal til OL

Petter Northug tror at Taugbøl ble «vraket» til Tour de Ski er fordi han har fått beskjed om at han skal til vinter-OL i Beijing.

– Uttaket her viser at Taugbøl skal til OL og at han fått beskjed om å forberede seg med å trene. Han sal gå sprinten der og får forberede seg på det. Det kommer tydelig frem for meg, og er for så vidt riktig. Man må ha respekt for den avgjørelsen, sier Northug.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad er enig med Northugs analyse.

– Det forteller oss at Håvard Solås Taugbøl har fått klarsignal til OL i Beijing, og fått beskjed om å forberede seg 100 prosent til det. Det er jeg 100 prosent sikker på, sier Petter Skinstad til TV 2.

Se Taugbøls superspurt fra lørdagens sprint under!

Falla og Myhrvold tatt ut

Med uttaket av Northug er Norges timannstropp til Tour de Ski på herresiden komplett. Blant kvinnene var det Maiken Caspersen Falla og Mathilde Myhrvold som kapret de to siste plassene på kvinnelaget.

– Maiken har vært hjemme og trent og er klar for nye konkurranser, sier landslagstrener Ole Morten Iversen. Mathilde har prestert godt både i Davos og Dresden og fortjener en plass i Tour de Ski.

Tour de Ski starter 28. desember og avsluttes 4. januar. De to første dagene av Tour de Ski ser du på TV 2.

Se prolog og finale i sprint for kvinner og menn i Tour de Ski på TV 2 28. desember!