Får bistand fra Forsvaret – har ambisjon om å sette 140 stikk i timen

Regjeringen vil øke vaksinetempoet kraftig. Målet er at alle over 18 år skal få tilbud om tredje dose før utgangen av februar.

For å kunne øke tempoet skal både Forsvaret, og etter hvert apotek, kunne bistå med vaksineringen.

Fredrikstad har bedt om hjelp og ble første kommune til å få bistand fra Forsvarets vaksinasjonsteam og frivillige til å sette flest mulig doser.

Etter planen skal kommunen kjøre to intensive dager med oppfriskningsdoser, hvor ambisjonen er å sette 140 doser i timen.

Gjennom helgen har kommunen også jobbet med å få lisens til helsepersonell under utdanning for å rekruttere flere som kan hjelpe til.

BOOSTER: Her setter Marie Raustøl Johansen tredje dose på en av innbyggerne. Foto: Thea Enerhaugen Ødegården / TV 2

– Givende

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) er på vaksinasjonssenteret på Quality hotell mandag for å se hvordan ordningen fungerer i praksis.

– Her går det unna? spør helseministeren.

– Ja, det gjør det, svarer en av de ansatte som jobber på vaksinasjonssenteret.

Helsepersonell jobber nå side om side med frivillige fra Røde Kors og Forsvaret.

– Dette er litt utenom det vanlige. Vi er vernepliktige i saniteten, så vi øver vanligvis på stridsrelaterte oppgaver, sier Marie Raustøl Johansen fra Forsvaret.

Fra klokken 10 til 11.30 har Johansen satt 28 doser. Totalt har det blitt satt 300 stikk på hele vaksinasjonssenteret i samme tidsrom.

– Det virker som folk er fornøyde med at vi stiller opp. Jeg synes også det er veldig gøy. Det givende å kunne bidra under en stor pandemi, sier hun.

PRESSET: Ordfører Siri Martinsen (Ap) forteller at helsetjenesten i kommunen er presset. Foto: Thea Enerhaugen Ødegården / TV 2

3000 doser på to dager

Ordfører Siri Martinsen (Ap) roser alle involverte.

– Jeg er veldig stolt av de som jobber i Fredrikstad kommune, de frivillige og de ansatte fra Forsvaret. Det er en utrolig viktig jobb som gjøres her, sier Martinsen.

Forespørselen om oppfriskningsdose har blant annet gått ut til alle skole- og barnehageansatte.

– Vi har som mål å vaksinere 3000 personer på disse dagene her, sier ordføreren.

– Regjeringen vil at alle over 18 år skal få tilbud om oppfriskningsdose før utgangen av februar. Er det oppnåelig?

– Å få hjelp gir en stor nytte for oss fordi vi klarer å opprettholde en mye høyere hastighet på vaksinasjonen. Det er ingen tvil om at det er press på helsepersonell i kommunen med situasjonen vi står i nå. Derfor er dette et helt avgjørende tilbud og vi er åpne for samarbeid også i tiden som kommer, sier Martinsen.

VAKSINE: Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) lover bistand til kommuner som sliter med å nå de nye vaksinemålene. Foto: Thea Enerud Ødegården / TV 2

Opp til kommunene å prioritere

– Jeg er imponert og takknemlig, sier Kjerkol etter å ha sett hvordan samarbeidet på vaksinasjonssenteret fungerer i praksis.

– Jeg har møtt en imponerende logisk og et fullt venterom som får oppfriskningsdose, så dette er veldig bra, sier hun.

– Er det realistisk at kommunene kan tilby vaksine til alle over 18 år innen utgangen av februar?

– Det er et mål det er mulig å nå. Det vil være kommuner som klarer dette med egne ressurser. Også er det ganske mange kommuner som har bedt om hjelp. Det er viktig at regjeringen gjør det vi kan for å avlaste kommuner med store oppgaver, sier helseministeren.

– Det er mye smitte nå. Hva mener du det er viktigst at kommunene prioriterer, smittesporing og vaksine?

– Det må vurdere lokalt hvor mye smittesporing som kreves. Vaksinen er veien ut av pandemien, for den beskytter mot alvorlig sykdom.