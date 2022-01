En koppholder som er konstruert på en slik måte at koppen ikke klarer å «holde» på det flytende innholdet – den er temmelig ubrukelig.

Det mener i alle fall en gruppe svært vrede, amerikanske BMW X7-eiere. De trekker nå den tyske bilgiganten for retten.

X7 er BMWs største og mest luksuriøse SUV og prisene er deretter. Her i Norge er fra-prisen på godt over 1,4 millioner kroner. En fungerende koppholder er noe man etter hvert finner i så å si alle biler, uansett pris. Det er kanskje derfor ikke noe urimelig krav at den også bør fungere etter hensikten i en kostbar luksusbil.

Men den har feil utforming

Men ifølge disse eierne gjør den ikke alltid det. Ikke bare blir det søl. I BMW X7 kan det i tillegg bli både kostbart – og ikke minst farlig. Det skriver bilnettstedet Motor1.com.

Man mener altså at koppholderne har feil utforming og dermed ikke er egnet for å holde væske i koppene. Søl i seg selv er irriterende nok i en dyr og fin bil, men det er altså ikke det verste her.

BMW X7 er en skikkelig luksus-SUV. Det speiler også prisene på bilen.

Kan gi en skikkelig nesestyver

For rett under koppholderen sitter det en elektrisk kontakt til airbag-modulen. I flere tilfeller skal denne ha blitt våt og fuktig, som følge av søl fra koppholderen. Fuktighet og strøm er som kjent ikke den beste kombinasjonen.

Resultatet er at man kan få opp meldinger om airbag-feil i displayet. I en del tilfeller har airbag-modulen måtte byttes, skriver Motor1 videre.

Det er ikke billig. Det er snakk om 2900 dollar, eller rundt 26.000 norske kroner.

Nå frykter man i tillegg at airbagen kan utløses, som følge av fukt-skadene. Om så skjer, kan man risikere å få seg en skikkelig nesestyver, helt uventet. At det kan være trafikkfarlig behøver man ikke være rakett-forsker for å forstå.

