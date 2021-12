Anklaget minister for overgrep og forsvant sporløst - nå snur hun

Den kinesiske tennisspilleren Peng Shuai anklaget kinesisk minister for seksuelle overgrep på sosiale medier, så forsvant hun sporløst. Nå sier hun at overgrepet aldri skjedde.

2. november la Peng ut en melding på Weibo – Kinas svar på Twitter – der hun anklaget Kinas tidligere visestatsminister Zhang Gaoli for seksuelt overgrep for ti år siden.

Over to uker gikk før noen hørte fra Peng, som førte til stor bekymring over hennes tilstand. Siden har hun blitt avbildet i offentligheten og snakket med Den internasjonale olympiske komité (IOC), der hun skal ha fortalt at alt er bra med henne.

Kvinnenes internasjonale tennisforbund (WTA) sier til CNN at det «igjen var godt å se Peng Shuai i en offentlig setting, og vi håper at hun har det bra».

«Disse opptredende adresserer likevel ikke WTAs betydelige bekymringer om hennes situasjon og evne til å kommunisere uten sensur eller tvang. Vi står hardt på vårt krav om en fullstendig, rettferdig og transparent etterforskning, uten sensur, i hennes påstand om seksuelle overgrep, som er grunnlaget til vår bekymring.», heter det i uttalelsen.

Det ble søndag tilbakevist av Peng.

– Først og fremst vil jeg poengtere en sak som er ekstremt viktig. Jeg har aldri sagt eller skrevet at noen skal ha utsatt meg for seksuell trakassering, det må jeg virkelig understreke, sa hun til nettstedet Lianhe Zoabab.

– Jeg har alltid vært fri, sa hun i intervjuet.

WTA har tidligere kunngjort at de ikke ønsker å arrangere turneringer i Kina og Hongkong på grunn av saken.

