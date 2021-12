Nakstad: Dette blir avgjørende for smitten i januar

Det er nå én uke siden regjeringen innførte strenge, nasjonale tiltak. Det var tredje runde med innstramminger på få uker.

Før helgen sa fagdirektør Frode Forland i FHI at en nedgang i smittetall to dager på rad kan være det første signalet på at tiltakene har effekt.

Også assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad mener at synkende smittetall kan bety at tiltakene har effekt.

– Jeg tror at det er en effekt av tiltakene vi har hatt. I tillegg har vi vaksinert flere med tredje dose, som vi snart vil se tegn til på innleggelsestallene, sier Nakstad.

Samtidig mener han at vi fortsatt går en usikker tid i møte med tanke på omikron.

– Vi hadde regnet med nedgang i smitten med tiltakene vi har iverksatt. Spørsmålet er hvor mange som blir smittet og innlagt på sykehus med omikron i tiden som kommer, sier Nakstad.

– Hvordan ser januar ut?

– Det ser ut som omikron begynner å øke på i Norge også, mens delta flater ut. Vi er veldig spente nå på om tiltakene vi har evner å holde omikron under kontroll, eller om vi får en like sterk stigning som i Storbritannia og Danmark. I tillegg trenger vi sikrere opplysninger om hvor syk vi blir av den nye varianten.

TILTAK: Hadde det ikke vært for omikron, kunne vi trolig kommet oss gjennom vinteren med færre tiltak, mener Espen Rostrup Nakstad. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Utfordringen med omikron

Det er fremdeles deltavarianten som dominerer i Norge. Det var smitten fra den nye omikronvarianten, som er mer smittsom, som gjorde at helsemyndighetene anbefalte å dra kraftig i bremsen.

– Vi må se hvor mye den sprer seg og hvor raskt den overtar. I andre land, som Storbritannia, ser vi at det går fort. Med tiltakene vi har i Norge er det ikke sikkert det går like raskt. Vi kan komme ut på nyåret før vi ser mange innlagte på sykehus med den nye varianten, sier Nakstad.

Det kommer stadig nye studier om hvor alvorlige symptomene med omikron er sammenlignet med delta.

En studie fra Sør-Afrika, der virusvarianten først ble oppdaget, antyder at selv om omikronvarianten omgår vaksiner, så gir den mildere sykdomsforløp og færre dødsfall.

En studie fra Storbritannia har derimot ikke klart å finne beviser for at dette stemmer.

– Hadde vi ikke hatt omikron, kunne vi nok fått veldig god effekt av tiltakene vi har innført. Da kunne vi trolig gått gjennom store deler av vinteren uten veldig inngripende tiltak, sier Nakstad.

Med omikron i bildet, er han ikke like optimistisk.

– Det er ikke sikkert vi har nådd toppen av smitte, siden vi har fått en mer smittsom variant. Omikron er jokeren, så vi vet ikke om vi står overfor en bølge av smittede og innlagte, sier Nakstad.

Usikker på om tiltakene vil ha effekt

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier at det er ting som kan tyde på at omikron gir et mildere sykdomsforløp.

– Det er signaler om at omikron kan gi mildere sykdom enn delta. Det har vi ikke nok kunnskap til å kunne si noe sikkert om ennå.

Samtidig er Vold mest bekymret for at de som ikke blir syke kan være smittebærende.

– Mange av de som nå er smittet av omikron har nok hatt immunitet mot delta. Bekymringen er at mange vaksinerte fører smitte videre, sier hun.

Nakstad viser til at jo større smittespredningen er, desto mindre oversikt får man over situasjonen. Ved høy smittespredning vil også milde smitteverntiltak ha mindre effekt.

I sine faglige råd til regjeringen skrev Helsedirektoratet at de var svært usikre på om tiltakene som ble anbefalt var nok til å snu situasjonen.

– Vi er fortsatt veldig usikre på dette. Omikron sprer seg raskt i mange land. Vi vet at tiltakene virker mot delta, men vi er usikre på om dette er nok til å stanse omikron, sier han.

Dette begrunner Nakstad med at det fortsatt er usikkert hvor mye mer smittsom omikron er sammenlignet med de andre variantene.

– Vi vet ikke om et virus med et så høyt R-tall (som viser hvor mange personer én koronasmittet smitter videre, journ.anm.) vil bli bremset like mye av de tiltakene som har hjulpet mot delta og de andre virusvariantene.

LETTELSER: Avdelingsdirektør Line Vold i FHI mener at det først må være en sikker nedgang i smittetallene, før de anbefaler lettelser av tiltak. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Smitten må ned

Til forskjell fra Nakstad, er Line Vold i FHI mer forsiktig med å gi innstrammingene æren for nedgangen.

– Vi har fortsatt høye smittetall, og et høyt antall pasienter innlagt på sykehus og intensivavdelinger. Det er for tidlig å konkludere med at det er en effekt, sier Vold.

Hun tror nedgangen kan skyldes innstrammingen som kom for snart to uker siden, da regjeringen innførte skjenkestopp etter klokken 12 og ba alle begrense antall nærkontakter i løpet av julen.

– Det kan hende vi begynner å se en effekt av den første innstrammingen. Vi må ha noen dager til for å se hvordan dette utvikler seg videre.

Videre sier Vold at helsemyndighetene forventer å se en effekt av de strenge tiltakene de neste dagene, og at de da kan si mer om hvordan romjulen og nyttår vil se ut.

FHI slipper sin ukesrapport om smitten onsdag.

– Vi må hele tiden vurdere forholdsmessighet i ulike tiltak. En variant som er mer smittsom, vil gi flere innleggelser. Det som skal til for at vi anbefaler lettelser er at vi får ned smittetallene, og at vi får kontroll. Det er for tidlig å konkludere når det skjer, sier hun.