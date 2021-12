Person skal ha siktet med luftvåpen – har pågrepet én person

Rett før klokken 01 fikk politiet i Agder melding om at en bil med tre personer skal ha siktet med et luftvåpen mot en gjeng unge voksne.

Ingen personer ble skadet under hendelsen.

Operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Ronny Aateigen Andersen, informerer om at det var en gjeng med unge voksne i Lund som skal ha observert hendelsen.

Disse skal ha sett at en bil kjørte forbi, og at personer i bilen skal ha siktet mot dem med et luftvåpen.

Bilen kjørte fra stedet og politiet ble varslet.

Etter kort tid startet politiet i Agder med søk i området, og fant deretter en bil med tre personer i.

– Ut ifra en samlet vurdering ble bilfører pågrepet, og mistenkes nå for å sta bak handlingen, sier operasjonsleder ved Agder politidistrikt, Ronny Aateigen Andersen, til TV 2.

Politiet har tatt beslag i luftvåpen og pepperspray.

Førerkortet til vedkommende er midlertidig beslaglagt, og bilfører anmeldes for forholdet. Politiet skal nå starte med avhør av de involverte.

Kjenner dere til årsaken til hendelsen?

– Vi har har ikke detaljerte opplysninger om foranledning eller andre øvrige detaljer, sier Andersen til TV 2.

Politiet opplyser at alle involverte parter er unge voksne.

Vet dere hva slags luftvåpen som ble brukt?

– Vi vet ikke hva slags luftvåpen dette er. Vi sikrer opplysninger nå, og ønsker ikke å gå detaljert ut.