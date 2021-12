BBC: Militæret i Myanmar torturerte og drepte flere titalls sivileClick to add title

Overfor BBC forteller øyenvitner og overlevende at soldater samlet sammen landsbybeboere før de sorterte ut mennene, som så ble drept.

På videoer og bilder fra området ser det ut til at de fleste ble torturert før de ble begravet i grunne massegraver. Massedrapene skal ha funnet sted i juli i Kani, som ligger i Sagaing-regionen sentralt i landet.

Militærjuntaen, som kuppet makten og avsatte landets demokratisk valgte regjering i februar, har møtt omfattende folkelig motstand.

BBC har snakket med elleve vitner i Kani og satt deres beretninger opp mot fotografier og mobilvideoer som er hentet inn av den Storbritannia-baserte NGO-en Myanmar Witness, som etterforsker menneskerettsbrudd i landet.

Slått med steiner og geværkolber

Ifølge BBC ble flest drept i landsbyen Yin, der 14 menn angivelig ble drept og slått i hjel. En mann som sier han klarte å rømme, forteller at soldatene torturerte gruppen på brutalt vis i flere timer før de ble drept.

– De ble bundet og slått med steiner og geværkolber hele dagen. Noen av soldatene så unge ut, kanskje 17 og 18 år, mens noen var veldig gale. Det var også en kvinne blant dem, forteller han.

I landsbyen Zee Bin Dwin, som ligger i nærheten, ble det ifølge BBC funnet tolv drepte, blant dem en handikappet person og muligens et barn. Flere av dem var grovt mishandlet.

Drapene synes å være en slags kollektiv straff for angrep mot militæret fra sivile militser i området, som krever at juntaen går av. Sammenstøt mellom militæret og PDF, et samlebetegnelse for sivile militser, hadde eskalert i området i månedene før de angivelige massedrapene.

Avviser ikke anklagene

Utenlandske journalister har blitt utestengt fra Myanmar siden militærkuppet, og de fleste ikke-statlige mediene har blitt stengt.

BBC har lagt fram anklagene til juntaens talsmann, generalen Zaw Min Tun, som ikke avviser at soldatene kan stå bak grusomhetene.

– Det kan skje. Når de behandler oss som fiender, har vi retten til å forsvare oss, sier han til kanalen.

FN etterforsker anklager om menneskerettsbrudd i landet etter kuppet.