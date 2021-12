Roses etter jubelhelgen: – Helt sjef

Spesielt de norske sprintherrene fikk mye å juble for under helgen i Dresden. Både Håvard Solås Taugbøl og Even Northug får nest høyeste karakter etter verdenscuphelgen.

Solås Taugbøl, som gikk til topps på lørdagens individuelle sprint, roses av TV 2s ekspertduo Petter S. Skinstad og Petter Northug.

«Helt sjef på den individuelle sprinten, der presset var stort før start. Vinner alt fra prolog til finale og sikrer OL-plassen. Mangler det siste lille på teamsprinten, og da må Norges førstelag se seg slått av unggutta»

Også Even Northug får mye skryt:

«Nytt godt renn på den individuelle sprinten, der han viser at han har stabilisert seg på toppnivå. Rett og slett klart best i lagsprinten, der han avgjør til andrelagets fordel. Setter flere av verdens beste sprintere på plass og sikrer sin første verdenscupseier.»

Kristine Stavås Skistad viste lovende takter da hun tok seg til finalen på lørdag. Hun blir belønnet med karakter 6 av 10.

«Tar stadig nye steg tilbake mot toppen, og er i ferd med å finne tilbake til den gode, gamle Skistad vi så i Seefeld i 2019. Finaleplass lørdag var bra, men søndag blir det stang ut og ingen optimal lagsprint.»

