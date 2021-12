Tusener demonstrerte mot ny medielov i Polen

Tusenvis samlet seg utenfor presidentpalasset i Polen søndag, for å demonstrere mot en kontroversiell ny medielov.

Mange demonstranter viftet med EU-flagg, og ropte «frie medier» og «vi vil ha veto». De ber president Andrzej Duda om å ikke signere loven.

Blant talerne var flere profilerte journalister og politikere.

– Vi er her i dag for å forsvare frie medier. Når vi står sammen i solidaritet, vil vi vinne. Vi vil rydde denne regjeringen av banen sammen, sa tidligere EU-leder Donal Tusk, som nå er leder for opposisjonspartiet Borgerplattformen.

Loven vil hindre at selskaper med base utenfor EØS-området får ha aksjemajoriteten i polske medieselskaper. Den høyrepopulistiske regjeringen hevder formålet er å verne medielandskapet mot Russland og andre potensielt fiendtlige makter.

Kritikere mener det egentlige formålet er å kneble den amerikanskeide nyhetskanalen TVN24 – den største uavhengige nyhetskanalen i landet.