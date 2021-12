«Jeg unner dem å få avslutte med OL-gull»

Det går mot slutten for Thorir Hergeirssons «Class of 91».

For en finale! For et lag!

Gjennomsnitt-alder i VM: 29,1: Norge

28,8: Brasil

28,3: Spania

27,1 : Puerto Rico

26,4: Frankrike

26,3: Argentina

26,3: Polen

26,3: Danmark

26,3: Kamerun

26,2: Nederland

26,1: Iran

26,1: Sverige

25,9: Romania

25,8: Kroatia

25,7: Serbia

25,6: Kongo

25,5: Tyskland

25,4: Slovenia

25,2: Japan

25,1: Sør-Korea

25,1: Tunisia

24,8: Russland

24,8: Ungarn

24,7: Slovakia

24,7: Montenegro

24,6: Angola

24,0: Østerrike

23,7: Tsjekkia

23,6: Kina

22,6: Kasakhstan

22,1: Usbekistan

Det er en enorm prestasjon å komme tilbake etter å ha vært seks mål bak i første omgang, og faktisk utklasse Frankrike i en VM-finale.

Norges andre omgang tror jeg er den beste jeg noen gang har sett av et kvinnelag. Joda, Norge hadde en forrykende første omgang mot Russland i OL i Beijing. Men det var fra start. Her startet man på minus - noe som normalt fører til stressede hoder.

Selv om Silje Solberg sto fantastisk i mål, og Henny Reistad var i egen klasse ute på banen, så var det laget som løftet Norge til gull. Det var det kollektive forsvaret som sørget for at skuddene kom dit Solberg ville ha dem. Og det var det kollektive angrepsspillet som satte Reistad i situasjonene hvor hun er verdens beste.

Nok en gang viser Thorir Hergeirsson seg som verdens beste lagbygger og trappemester. Og nok en gang står laget hans øverst i mesterskapstrappen.

Men nå begynner byggesteinene hans å dra på årene. Faktisk var Norge det klart eldste laget i hele VM, med en gjennomsnittsalder på 29,1 år. Bare Brasil og Spania var i nærheten av å ha samme rutine i troppene sine.

En skal aldri undervurdere rutine. For en blir smartere med årene, også på håndballbanen. Men har du det eldste laget, så betyr det også at det snart kommer utskiftninger.

Så kan dette ha vært siste gang vi så denne gjengen sammen i mesterskap? Det er slett ikke umulig.

Katrine Lunde har varslet at karrieren går mot slutten. Kanskje ikke så rart når hun har rukket å fylle 41 år. De fleste håndballspillere på hennes alder forbereder seg til veteran-NM, ikke VM, EM og OL.

Camilla Herrem er også en godt voksen dame etter hvert, med sine 35 år. Hun har nok ikke planer om å gi seg med det første, men heller ikke hun kan holde på til evig tid.

Og det går uunngåelig mot slutten for Hergeirssons «Class of 91».

Nora Mørk, Stine Bredal Oftedal, Silje Solberg og Sanna Solberg-Isaksen er alle født i 1991. Legg til Veronica Kristiansen, så har du fem verdensmestere som kom opp fra det samme juniorlandslaget. Disse hadde sin første yngre landslagssamling sammen i 2006, og har fulgt hverandre siden.

Amanda Kurtovic, Mari Molid og Maja Jakobsen er også fra samme generasjon og har tatt gull med Norge på seniornivå. Og om ikke det er nok, så er også VMs beste spiller Kari Brattset Dale født i 1991, men hun var aldri inne på yngre landslag. Så en kan trygt kalle det den gylne generasjonen i norsk kvinnehåndball.

Jeg tror de fleste av dem har en drøm om å avslutte med OL-gull i Paris i 2024. Det er gullmedaljen alle utenom Lunde og Herrem mangler. Men det er slett ikke sikkert alle er med så lenge. Det skal spilles både et EM og et nytt VM før den gang. Flere av dem er i etablerte forhold, og den biologiske klokken tikker. I tillegg har skader en tendens til å komme hyppigere når en blir eldre. To og et halvt år er lenge i håndball og mye kan skje på den tiden.

Hergeirsson har selv sagt at denne generasjonen er spesiell, og det har vært vanskelig å gjennomføre noe gradvis generasjonsskifte. For de har rett og slett vært for gode. Han tok et forsiktig grep før VM da han tok med Maren Aardahl fremfor Marit Malm Frafjord. Og for å være helt ærlig så er det heller ikke mange flere som banker på døren.

Den eneste jeg kan komme på som kunne forsvart en plass i årets VM-tropp er Ragnhild Valle Dahl. Hun har fått kjenne litt på nivået og har også høstet god internasjonal erfaring i Champions League med Vipers.

Andre som kan få muligheten etter hvert er Solas Kristina Novak og Mia Svele når hun er tilbake i godt gammelt slag. Marie Davidsen har i perioder plassert Tess Wester på benken i Bucuresti, og kan bli et alternativ som backup for Silje Solberg.

Men det er ingen av disse som er i nærheten av å kunne erstatte noen av veteranene de kommende sesongene.

Og det er heller ingen ny 91-generasjon på vei opp. 98-landslaget tok VM-sølv, og der har vi fått opp Henny Reistad og på sikt Valle Dahl, men det spørs om det blir så menge flere. Kanskje Guro Nestaker med tid og stunder.

00-landslaget tok EM-bronse. Svele og Novak er nok dem som ligger nærmest å ta steget til A-landslaget. Men Christine Karlsen Alver er toppscorer i Rema 1000-ligaen og kan bli spennende på sikt. Henrikke Kjølholdt er også en interessant høyrevingtype. Men for alle disse er det et stykke frem til å ta sentrale roller i et seniormesterskap.

Det er også langt mellom de store resultatene for de yngre landslagene. 02-landslaget, som er det neste som skal levere spillere til A-landslaget, ble nummer ni i junior-EM i sommer.

Jeg har har de siste årene fått litt innblikk i hvordan man jobber på de yngre landslagene, ettersom jeg har trent/trener lag som har spillere som banker på døren til 04-landslaget for jenter og 06-landslaget for gutter.

Og jeg må si at forskjellen i organisering er stor. En kan ikke sammenligne måten man jobber på i det hele tatt.

På jentesiden blir det utnevnt to landslagstrenere på de yngste landslagene og de får omtrent frie tøyler. De skal føre frem et landslag over fire år og få frem spillere til A-landslaget. Hvem de tar inn og hvor mange er opp til landslagstrenerne. Og da blir det ofte slik at man finner «sitt landslag» med dem man tror har de største forutsetningene for å nå lengst og holder på dem. Jeg vet dette er litt forenklet forklart. Men poenget er at det blir veldig personavhengig med denne modellen.

På guttesiden er det en helt annen organisering, og den har imponert meg. Der er det ikke faste landslagstrenere som følger en årgang gjennom hele landslagsløpet.

Christian Berge er hands on helt ned på 06-landslaget, og har vært en av pådriverne for å endre måten å tenke på. Man har hentet mye fra måten Sverige har jobbet de siste årene.

De to første årene av landslagsløpet er det håndballnerdene Kristoffer Froestad og Jørgen Laug som har ansvaret. Deres mandat er å få oversikt over flest mulig spillere. De skal i løpet av tiden de har ansvaret for et kull, forsøke å få inn opp mot 150 spillere på nasjonal landslagssamling. Disse skal kartlegges og legges i en database. Der skal det ikke bare være oversikt over dem som er best der og da, men også spillere med spesielle egenskaper, høye gutter, spillere med stort treningstalent. Dette er spillere som skal følges opp i årene som kommer.

For er det en venstrehendt 15-åring fra Kabelvåg på 204 centimeter, men som er altfor keitete til å forsvare en landslagsplass nå, så skal han følges opp slik at man følge utviklingen hans. For venstrehendte over to meter er ikke noe som dukker opp hvert eneste år i norsk håndball.

De neste årene er det Jan Thomas Lauritzen og Johnny Jensen som har ansvaret. De skal begynne å tenke mer landslag, men de skal også ha mange inn på samlinger for å holde oversikten over flest mulig.

Til slutt er det Vidar Gjesdal og Fredrik Ruud som overtar og skal levere videre til A-landslaget. Da har seks håndballkyndige karer sett på de samme spillerne med ulike øyne over tid. Der en ikke ser noe spesielt i en spiller, så ser gjerne en annen et uforløst potensial.

Og hvorfor gjør de det på denne måten? Et lyst håndballhode sa følgende til meg:

«Fordi de på herresiden ikke har råd til å miste noen på veien. Thorir Hergeirsson vet at han får de han vil ha uansett!»

Selv om man på guttesiden bare har en brøkdel av antallet spillere som det er på jentesiden, så er det flere gutter som får kjenne på landslagsvarmen. Som får internasjonale erfaring som yngre spillere enn det er på jentesiden. Samtidig ønsker man ikke at de samme spillerne skal spille både EM og VM. For å ta ned belastningen på unge spillere, så ønsker man å bytte ut flest mulig slik at ikke spillere går fire sesonger i strekk uten pause en eneste sommer. Dermed får også flere spillere mesterskapserfaring og en minsker faren for å brenne ut noen på veien.

Her tror jeg jentesiden kan lære mye fra Berge & co.. For det kommer nå en tid der man trenger å få opp alle som kan bli best også på jentesiden. Man har ikke råd til at et stort talent går under radaren og gir seg med håndballen, fordi hun ikke blir plukket opp på veien. For snart blir det store utskiftninger og det kommer trolig aldri en ny 91-generasjon.

Hergeirsson har kontrakt ut 2024. Dersom «Class of 91» holder sammen til da, så kommer det fort et veldig stort generasjonsskifte etter det. Da spørs det om det blir en annen landslagssjef som må ta seg av dette. Jeg tror Thorir også drømmer om å avslutte på topp i Paris.

Jeg skal ikke male noe krisebilde av norsk kvinnehåndball. For det er det på ingen måte. Vi har spillere som vil gjøre at Norge gjør seg bemerket i mesterskap i mange år fremover. Vi har jo en Henny Reistad, som allerede er verdens beste. Og andre kommer til å ta steg i samme retning. Men bredden man har nå kan det ta mange år til man har igjen.

Jeg håper selvsagt jeg tar feil. For magiske kvelder som da Norges fjerde VM-gull var sikret, er det alle drømmer om. Og er det en ting jeg unner Mørk, Bredal Oftedal, Kristiansen og Solberg-tvillingene, så er det å vinne OL-gullet i Paris og få komplett gullsamling før de gir seg. Så kan de få nyte EM 2024 hjemme i godstolen foran tv-skjermen.