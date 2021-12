Romjulskamper i fare: – Det er som et lotteri

I helgen ble hele seks av ti kamper i Premier League utsatt på grunn av positive korona-prøver i Premier League-troppene.

Ifølge The Athletic vil Premier League-klubbene diskutere om de skal utsette alle kampene i serierunde 20 som i utgangspunktet skal spilles i det hektiske juleprogrammet.

– Vi spiller nå onsdag, deretter søndag og deretter tirsdag, det er bare ikke mulig. Vi har ikke spillerne vi trenger, og vi vil sannsynligvis få flere positive koronatester. Da vil disse spillerne også gå i karantene, sier en oppgitt Liverpool manager Jürgen Klopp etter 2-2-kampen mot Tottenham søndag.

Liverpool har spilt sine to siste kamper som planlagt, selv om de har hatt smitte i troppen. Serietoeren har måtte klare seg uten Virgil Van Dijk og Fabinho de to siste kampene på grunn av positive koronatester. Før oppgjøret mot Tottenham søndag måtte også Thiago Alcantara stå over etter en positiv hurtigtest.

Jürgen Klopp er skeptisk til hvordan det skal gå med det hektiske juleprogrammet som er i vente.

– 26. og 28. er umulig. Kanskje vi våkner opp i morgen og vi har mange smittetilfeller og ikke kan spille. Vi vil foretrekke å spille, men vi trenger hjelp med terminlisten, sier Klopp etter 2-2 mot Tottenham.

Juleprogrammet i Premier League er som vanlig tettpakket, hvor de fleste lagene spiller tre kamper på én uke.

– Noen lag mister spillere, andre gjør det ikke. Det er som et lotteri. Vi prøver alt vi kan. Jeg så benken til Thomas Tuchel og Chelsea i dag. Han måtte bruke Kovacic som akkurat er tilbake fra en langtidsskade. For oss var det samme. Milner og Naby har ikke spilt 90 minutter på evigheter, i dag måtte de det.

Med et så tettpakket program i julen og reduserte tropper på grunn av så mange positive koronaprøver mener Klopp at noe må gjøres.

– Hvis vi fortsetter, kan vi ikke fortsette som normalt. Terminlisten må tilpasses, konstaterer Liverpool-manageren.

Chelsea som avga poeng mot Wolverhampton søndag ville også utsette sin kamp etter en rekke positive koronatester, men fikk avslag fra Premier League.

– Vi har sju spillere med positive tester, og nye smittede hver dag. Vi måtte reise opp hit i buss sammen på en tre timers tur. Vi har møter, lunsj og middag, og det føles ikke som denne situasjonen vil stoppe hvis vi fortsetter som nå, sa Tuchel og la til:

– Vi søkte om utsettelse slik at vi kunne få tid til å få situasjonen under kontroll. Den ble avvist. Det betyr ikke så mye om vi forstår det eller ikke, for det kan vi ikke gjøre. Vi kan ikke forstå det. Vi er veldig redde for spillerne våre