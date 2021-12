Kraftig økning i tempoet for tredje dose

Regjeringen øker vaksinetempoet kraftig, og har mål om at alle over 18 år får tilbud om tredje dose innen midten av februar.

Vaksinetempoet økes og regjeringen har satt seg et nytt mål om når alle over 18 år skal få tilbud om tredje dose med vaksine.

– Vi øker tempoet på vaksiner kraftig. Alle ned til 18 år skal få tilbud om den tredje oppfriskningsdosen innen midten av februar, sier helse og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap), til TV 2.

Anbefalingen fra FHI er at alle i alderen 18-44 år tilbys en oppfriskningsdose når det har gått minst 20 uker siden dose to.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at vaksinetempoet økes kraftig. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Økt fleksibilitet

I en pressemelding som ble sendt ut forteller statsminister Jonas Gahr Støre at kommunene vil få utsendt doser, slik at dette vil være mulig.

Regjeringen påpeker at før kommunene tilbyr oppfriskningsdose til personer i alderen 18-44 år, bør de prioritere å gi tredje dose til de over 45 år, risikogrupper for øvrig, helsepersonell og ansatte i skoler og barnehager.

– Kommunene får nå økt fleksibilitet i vaksinasjonen og kan gi vaksine også til personer under 45 år når det har gått 20 uker siden dose 2, dersom de har kapasitet til det, sier Kjerkol.

Utvider tilbudet

Samtidig som flere skal få tilbud om en tredje dose raskere, kommer Kjerkol med en oppfordring om vaksinasjon til de som enda ikke er vaksinert eller bare har tatt én dose.

– Nå utvider vi tilbudet i alle kommuner, med hjelp fra Forsvaret der det er behov. I tillegg kan etter hvert apoteket stikke folk i overarmen. De kommunene som ikke har bedd om bistand har også utvidet sine tilbud.