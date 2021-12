Norge var i trøbbel – så overrasket lagets største stjerner i garderoben

Frankrike - Norge 22-29 (16-12)

De norske håndballjentene lå under 10-16 mot Frankrike med to minutter igjen av første omgang. Drøyt to minutter etter pause sto det 16-16 i Granollers.

Norge leverte en forrykende andreomgang og vant VM-gull med 29-22-seier.

I et Viaplay-intervju like etter kampslutt hevder Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson at dette var ordene hans i pausen da Norge lå under med fire:

– Det er mulig å score bare ett mål i hvert angrep.

Viaplay-ekspert og tidligere landslagsmålvakt Ole Erevik tror landslagssjefen må ha sagt mer som fikk kampen til å snu som den gjorde den siste halvtimen.

– Han må ha sagt noe i den pausen. Han er nødt til å ha gjort et eller annet for å forandre det kampbildet og uttrykket til Norge i så voldsom grad, sa Erevik.

Lar spillerne snakke

TV 2s håndballekspert Bent Svele mente at pausepraten må ha vært i verdensklasse etter å ha vært vitne til den eventyrlige snuoperasjonen.

– Jeg lever gjennom de som er på banen, og sammen med de som er med. Jeg har ikke noe behov for å være noe geni. Det er det andre som tar seg av, sier Thorir Hergeirsson til Viaplay.

Her stormer jublende Thorir forbi journalistene

Landslagssjefen forteller til TV 2 at spillerne får stor frihet i pausen.

– Vi lar som regel spillerne få litt tid i garderoben før vi kommer. Der er det ofte veldig gode samtaler. Når vi kommer inn, hører vi hva de har bestemt seg for eller hva de har plukket ut som forberedringsmuligheter, så var det å snakke om noen småting: Dette med at den gode, gamle grunne til at vi kom bak var at vi prøvde å score to i hvert angrep. Det bringer sjelden lykke. Da fikk vi noen i baken. Vi var rufsete, sier Hergeirsson til TV 2, før han fortsetter:

– Vi måtte ha litt mer fokus, og vi måtte gjøre noen små justeringer på angrepsavtaler på 5-1 og ha presiseringer på forsvaret, noe egentlig hadde snakket om før kampen, men som vi mistet litt i perioden vi kom bak.

– Medaljen er mye finere enn i 2015

Overrasket stjernenes ro

Tidligere landslagskaptein Gro Hamemrseng-Edin fortalte i Viaplay-studio at de norske spillerne får mye ansvar under Hergeirsson.

– Han trenger ikke å ha sagt noen ting. Jeg har sittet i den garderoben selv, og de prøver å utvikle selvstendige spillere, og det har de klart igjen og igjen. Thorir er en fantastisk trenger, men noen ganger tenker vi at trenere gjør et eller annet suverent. Det kan jentene har gjort kan være like suverent, sier Hammerseng-Edin, som også trakk frem Hergeirssons støtteapparat.

Malin Aune mener lagets største stjerner sto frem i pausen.

– Jeg er alltid like overrasket over Stine og Nora i garderoben i pausen. De er alltid like rolige. «Dette tar vi, folkens» og «Bare ta det rolig». De er ganske gode til å berolige folk på akkurat det. Det er godt å ha rutinerte spillere i laget som kan roe ned laget, sier Aune til TV 2.

Selv landslagskaptein Stine Bredal Oftedal var overrasket over det.

– Og det er en veldig god følelse, sier hun til TV 2.

– Jeg skjønner ikke helt hva som skjedde, men vi beholdt roen. Jeg tror det var veldig viktig. Vi fikk justert et par småting rundt linjespillerne og få skudd i ankomst. Et par sånne ting. Det fungerte, og det snudde momentum. Hadde vi bommet med en gang, ville det blitt veldig vanskelig, men vi traff, sier Oftedal.

– Jeg følte vi var veldige rolige i pause. Vi skulle i hvert fall ikke gå utpå der og angre på noe vi ikke hadde gjort. Vi måtte bare «gønne» på, så fikk det briste eller bære, sier Nora Mørk til TV 2.