Utenriksministeren tar over oppgavene til tidligere «brexitminister»

Utenriksminister Liz Truss tar over Brexit-oppdraget etter Lord David Frosts avgang.

Downing Street opplyser at utenriksministeren skal blant annet bli hovedforhandler med EU om Nord-Irland-protokollen, etter Lord David Frosts avgang, skriver Sky News.

– Liz Truss vil ta over ministeransvaret for Storbritannias forhold til EU med umiddelbar virkning.

Truss ble først utnevnt til handelsminister i regjeringen til Boris Johnson i 2019. I september i år ble hun utnevnt til utenriksminister.



Lørdag ble det kjent at «brexitministeren» i Storbritannia trekker seg.

Han skal ha gitt beskjed til statsminister Boris Johnson i et brev i forrige uke. Downing Street viser til Frosts avskjedsbrev, der han skriver at han går av med umiddelbar virkning, ettersom «brexit nå er sikret».

Men Frost skriver også at han har sagt klart fra til Johnson om at han er bekymret over regjeringens nåværende politiske retning:

– Jeg håper at vi kan gå videre så fort som mulig i den retning der vi bør være: en lettregulert næringslivsbasert økonomi med lave skatter, i forkant i moderne forskning og økonomisk endring, skriver Frost.