Seks boliger ble evakuert på grunn av brann

Seks boliger i Asker er evakuert etter at det startet å brenne i en kjeller.

Nødetatene rykket søndag ut til en brann i et rekkehus på Spikkestad i Asker.

– Da politiet ankom så vi tydelig at det brann. Det ble satt i gang med slukkingsarbeid. Samtlige beboere er evakuert, og politiet har oversikt over samtlige, sa Vidar Pedersen, operasjonsleder i Oslo politidistrikt.

Boligen det brann i er en del av et rekkehus med totalt seks boliger. Pedersen visste ikke hvor mange personer det er snakk om.

– Ambulanse med helsepersonell er på stedet for å ta hånd om eventuelt skadde personer, som kan ha fått i seg røyk.

Pedersen sier til TV 2 at brannen er slukket, og skadeomfanget er ukjent.

– Eksakt hvor mye skade det er i er vanskelig å si. Det var et veldig omfattende slukkingsarbeid. Brannvesenet har sjekket konstruksjonen, for å være sikre på at brannen ikke har spredd seg. Det mest eiendeler som er skadd, og utover det røykskader og vannskader.

Han sier vider at det ikke var noen personskade, og at politiet oppretter sak etter hendelsen.

Politiet opplyste om hendelsen klokken 18.33.