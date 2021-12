Strømprisen kan bli fire ganger høyere enn mandagens rekord

På mandag vil en kilowattime med strøm koste 4,59 kroner per kilowattime mellom klokken 18 og 19 i Sør-Norge. Det viser ferske tall fra strømbørsen Nordpool.

Til sammenligning vil den i samme tidsperiode ligge på 53 øre for en kilowattime i Midt- og Nord-Norge.

I resten av landet blir strømprisen en del lavere, selv om den stiger også her fra dagen før.

Kraftanalytiker i Volue Insight, Tor Lilleholt, sier til TV 2 at folk må belage seg på dyr strøm den kommende uken.

– Vi har aldri sett så høye priser på time- eller døgnnivå og vi kan forvente at prisene vil stige. Vi kan se for oss at vi går inn i julen med lave temperaturer og høye priser, sier Lilleholt til TV 2.

Kan bli fire ganger høyere

Mandagens rekord kan anses som småtteri om prisene øker til maksbudet på strømbørsen.

– Det er en grense på hvor høy strømprisen kan bli. Grensen er på rundt 20 kroner per kilowattimen, sier Lilleholt.

– Betyr det at man kan få så høye priser?

– Ja, i enkelttimer. Vi har sett mange steder i Europa der man har nådd så høye priser. I England hadde de 15 kroner per kilowattimen i høst, og det kan plutselig bli så høyt i Norge.

ØKNING: Tor Lilleholt, analytiker i Volue Insight mener at strømprisen vil stige. Foto: Privat

Kraftanalytikeren forklarer at mangel på vann i magasinene er en av grunnene til at prisene kan bli så høye.

– Det drar oss inn i en situasjon der vi må spare vann og vi får ikke eksportert til Europa, og da må vi fort opp på samme pris som Europa. Vi er på vei opp til de prisene, men vi er ikke der helt enda, sier Lilleholt.

Lilleholt sier at høye gass- og CO2 priser i Europa er med å øke strømprisene.

– Vi har aldri sett så høye priser i Europa heller. Så denne situasjonen er helt unik for alle land i Europa og ikke bare Norge.

Lav magasinfylling

Ann Myhrer Østenby, som er seksjonssjef i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), sier til TV 2 at det er lavere magasinfylling enn normalt for denne tiden på året i Sør -Norge.

– I Norge samlet sett er magasinfyllingen på om lag 62 prosent, mens medianen på tilsvarende tidspunkt for i 2001-2020 er 75,8 prosent. Lav magasinfylling kombinert med de svært høye gass- og Co2-prisene i Europa gir høye strømpriser i Norge, skriver Østenby til en mail til TV 2.

LITE VANN: Det er svært lite vann i vannmagasinene til kraftanleggene, noe som fører til rekordhøye strømpriser. Foto: Elias Engevik

Hun forventer at de høye prisene vil vedvare, så lenge gass og CO2-prisene fortsetter å være på dette nivået.

Man kan søke om støtte

Sent torsdag kveld ble regjeringspartiene og SV enige om en ny strømpakke for å hjelpe norske husholdninger med å møte de rekordhøye strømprisene.

Det innebærer at det gjøres endringer i både hvor stor del av folks strømregning staten skal ta, hvor mange som skal få bostøtte og retningslinjer for hvordan dette skal beregnes.

Men folk må huske å søke om bostøtte før nyttår for å å hjelp i januar.

– Gå inn på husbanken.no der finnes det et skjema for å søke om bostøtte. Der er det en kalkulator der man kan legge inn inntektsdata, som beregner om man er kvalifisert for bostøtte. Flere vil nå være kvalifisert , sier Bjørn Arild Gram (Sp) som er Kommunal- og distriktsminister til TV 2.

Strømpakken er samlet sett styrket med over 1 milliard kroner, sa Arbeiderpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson, Terje Aasland, på en pressekonferanse fredag morgen.