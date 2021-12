Tabbe og rødt kort da Liverpool tapte terreng i toppen

Tottenham - Liverpool 2-2 (1-1)

Etter flere utsatte oppgjør for Tottenham på grunn av korona-smitte var Antonio Contes menn tilbake i aksjon mot Liverpool.

Harry Kane sendte Spurs i føringen med sitt andre ligamål denne sesongen, mens Diogo Jota sørget for 1-1 halvveis. Etter hvilen snudde Robertson kampen for Liverpool, men Heung-Min Son utlignet etter en tabbe av keeper Alisson Becker.

Drøyt ti minutter før slutt ble målscorer Andy Robertson utvist, men Liverpool holdt unna med ti mann og da endte det 2-2. Etter kampen var Jürgen Klopp kritisk til dommer Paul Tierney.

– Det var mye andre ting som skjedde som hadde innflytelse på banen. Noen av de spørsmålene bør stilles til Mr. Tierney, sier Klopp som blant annet ville hatt målscorer Kane utvist før pause etter en takling på nettopp Robertson.

– Kane skal definitivt ha rødt. Om Robbo har foten i bakken, blir den brukket, sier en irritert Klopp.

Selv fryktet ikke Kane rødt kort i situasjonen:

– Nei. Definitivt ikke. Det var en tøff takling, men jeg vant ballen. Den ble sjekket og den ble stående. Noen ganger ser ting verre ut i slow motion, sa spissen etter kampen.

– Det var en bra kamp å spille, og sikkert å se på. Det var mange sjanser begge veier. En tøff kamp mot et bra lag. Vi tar ett poeng, men vi vil vinne, sier Harry Kane etter kampen.

– For en kamp, jeg ville ikke at den skulle ta slutt, sa TV 2s fotballekspert Trevor Morely etter kampslutt.

– Det sto å bikka hele veien. Men dette viser at Tottenham har tatt store steg under Conte, la Erik Thorstvedt til, som skrøt av Tottenhams angrepsspill.

Liverpool som sto med seks strake seiere i serien før oppgjøret. men er nå tre poeng bak serieleder Manchester City. Tottenham ligger på sjuendeplass, men med bare 15 kamper spilt.

Fartsfylte første 45

Liverpool dominerte i åpningsminuttene på Tottenham Hotspur Stadium, men det var likevel vertene som kom best i gang.

Harry Kane ble spilt gjennom og bredsidet ballen i lengste hjørne.

Like etter fant målscorer angrepsmakker Heung-Min Son inne i boksen som kunne doblet, men sør-koreaneren sleivet like utenfor.

Så oppsto det en kontroversiell situasjon. Kane kastet seg inn i en duell med med knottene først mot Liverpools Andy Robertson. Spissen fikk det gule kortet, men TV 2s eksperter mener Kane burde vært sendt i dusjen.

– Jeg synes det er rødt kort. Denne sesongen har 99 prosent av de situasjonene endt med rødt kort, men ikke for Harry Kane, kapteinen for England, sier TV 2s fotballekspert Trevor Morley om situasjonen i Premier League-studio.

– Tror du det er avgjørende? spør programleder Jon Børrestad.

– Jeg tror det redder han litt, det imaget han har. Hvis det hadde vært Shelvey eller en annen som har et litt dårlig rykte hadde det vært rødt kort, mener Morley.

– Han blir også redda av at Robertson hopper. Hvis ikke han hopper så hadde det vært skade og klink rødt, legger Erik Thorstvedt til.

Etter en halvtime burde Dele Alli sendt hjemmelaget opp i 2-0. En mønsterkontring av Spurs med Son i hovedrollen endte opp med at Alli fikk sjansen alene mot Alisson Becker, men på utrolig vis satt Alli ballen utenfor stengene.

– Er det mulig Dele Alli? Brenner på blank goal etter en kjempekontring fra Tottenham. Den skal i nettet, kommenterte Øyvind Alsaker.

Uenige om straffesituasjon

I stedet kom utligningen fra Liverpool. Andy Robertson la inn på pannebrasken til Diogo Jota som stanget inn sitt tiende seriemål for sesongen og 1-1 i London.

Like etter ble gjestenes målscorer meid ned inne i 16-meteren til Tottenham, og Jota og Liverpool ropte på straffe, men dommer Paul Tierney vinket spillet videre.

Jeg synes ikke den er så klar skal jeg være ærlig. Det er selvfølgelig kroppskontakt, sierThorsvedt når Morley bryter inn.

– Det er straffe for meg. Jota skjermer ballen og skal til å skyte, så blir han meid ned. Hadde det vært utenfor 16-meteren hadde det vært et soleklart frispark, sier Morley, mens Thorstvedt er noe uenig:

– Lista for straffer har blitt høyere, og det synes jeg er helt riktig. Men jeg skal være med på at dette er et tvilstilfelle, sier Thorstvedt.

At ikke gjestene fikk straffe fikk Liverpools manager Jürgen Klopp til å tenne på alle pluggene, og tyskeren fikk gult kort for klaging på dommerne.

Begge lag hadde sjanser til å gå til pause med ledelse, men det sto 1-1 halvveis.

Flere kontroverser

Like etter pause var Jota nære sitt andre, nok en gang på hodet. Portugiseren knuste Eric Dier i lufta, men ballen gikk i tverrliggeren og over mål.

Ti minutter ut i andre akt kunne Harry Kane satt sitt andre. Dele Alli ble spilt gjennom som så spilte Kane på tvers, men Alisson avverget mesterlig.

– Enormt keeperspill av brasilianeren, kommenterte Alsaker.

20 minutter før slutt kom Alli alene gjennom. 25-åringen som ble presset av Trent Alexander Arnold og gikk i bakken og ropte på straffe, men ble ikke hørt.

Rett etter tok heller Liverpool ledelsen. Etter klabb og babb i feltet serverte Alexander-Arnold på hodet til back-kollega Robertson, og 2-1 til bortelaget var et faktum.

Men kampen var på ingen måte over. Kort tid etter kunne Son trille inn 2-2 i sin 300. kamp for de liljehvite. Alisson var offensivt ute men misset ballen, og Son kunne enkelt utligne til 2-2.

Drøyt ti minutter før slutt fikk Robertson marsjordre. Venstrebacken taklet Emerson og fikk gult kort, men etter en VAR-titt fikk han i stedet det røde kortet.

Begge lag kunne avgjort kampen på tampen, men det endte 2-2.