Truer med å stille med juniorlag i cupfinalen: – Ikke til å fatte og begripe

NM-finalene skulle ha blitt spilt 29.desember, men ble forrige uke flyttet til mai på grunn av publikumsrestriksjonene som ble vedtatt tidligere i desember.

I herrefinalen skal Elverum forsøke å forsvare tittelen fra i fjor mot ØIF Arendal, men lagene har vidt forskjellige oppfatninger av at finalen nå først skal spilles i midten av mai.

ØIF Arendal har gått ut og støttet beslutningen - Elverum tar nå bladet fra munnen.

REAGERER: Elverum-trener Børge Lund. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Jeg har veldig liten forståelse for å legge en cupfinale midt i semifinalene i et sluttspill. Jeg kan ikke fatte og begripe at det er en god løsning for håndballen, sier Elverum-trener Børge Lund.

– I verste fall stiller vi med et rekruttlag

Hovedargumentet til Lund er at en cupfinale vil nedprioriteres når den legges til samme periode som sluttspillet - hvor en Champions League-plass ligger i potten.

– Vi ønsket å få spilt den kampen 29.desember. Håndball er for folket. Det er vi alle enige i, og det er noe vi som har stått i dette er bevisste på. Vi har merket hva idrett er med og uten tilskuere. Men vi tenker at alle kamper som kan spilles, bør og må spilles, for å unngå konsekvenser som vi ser nå, sier han.

– Hva blir konsekvensene?

– Når man flytter cupfinalen til midt i semifinalene i et sluttspill, så vil det helt sikkert få noen utslag. Forbundet prioriterer NM, vi prioriterer sluttspill – i og med at en plass i europacupen går til det høyest rangerte laget i sluttspillet. Da må vi prioritere det. Og det kan i ytterste konsekvens føre til at vi ikke stiller med vårt beste lag, i verste fall et rekruttlag.

– Er det et reelt scenario, eller blir den trusselen litt tom når vi først kommer til finaledagen?

FORSVARER BESLUTNINGNEN: Erik Langerud, generalsekretær i Norges Håndballforbund Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Det er reelt. Vi håper ikke på det, men det er vanskelig å spå hvordan situasjonen vår er da med tanke på skader, spillere og hvordan vi selv ser ut i et sluttspill. Vi prioriterer sluttspillet ekstremt høyt, så det er ikke en tom trussel. Det er noe vi dessverre ser på som en realitet, sier Lund.

– Beslutningen skulle respekteres av alle

Holdningen til forbundet var at «det som kunne spilles, skulle spilles». Det endret seg imidlertid da koronarestriksjonene gjorde at juniorfinalene ikke kunne spilles.

Forbundet har et tydelig og uttalt mål om at herre - og kvinnefinalene, samt juniorfinalene, skal spilles på samme dag på samme arena.

Generalsekretær Erik Langerud forteller at de hadde tre ulike møter med lagene, og at alle utenom Elverum var for en utsettelse.

– Jeg forstår at Elverum er uenig i beslutningen, men alle var enige om at dette var vanskelig og at beslutningen skulle respekteres av alle. Her føler jeg at Elverum har vært med på prosessen, men ikke fått det som de ville. Til og med Norsk Topphåndball, interesseorganisasjonen til klubbene, er enig. De får stille med det laget de vil i finalen. Det legger vi oss ikke borti, sier Langerud.

Svele: – Hadde vært lurt å spille nå

Bent Svele er klar på at det blir en «parodi» om man ender opp med et juniorlag i en cupfinale.

STØTTER ELVERUM: TV 2s håndballekspert Bent Svele. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Det gir noen utfordringer for de lagene som skal spille. Jeg er enig med de lagene som synes at dette blir håpløst, sier TV 2s håndballekspert.

– Burde forbundet hørt på Elverum?

– De blander en NM-finale inn i et sluttspill. Og når sluttspillet er det viktigste, i og med at Champions League-plassen ligger der, så er det utidig å blande en cupfinale inn i det. I ytterste konsekvens kan Elverum sende et juniorlag ut i finalen fordi sluttspillet er viktigere.

Lund peker på en alternativ løsning han ikke håper forbundet går for.

– En løsning kan jo være å minimere sluttspillet for å gi plass til en NM-finale. Det vil i så fall være en liten katastrofe, etter min mening, da man i så fall vil endre konkurransebetingelsene når sesongen er godt i gang. Det vil i så fall være nonchalant og respektløst for de som deltar i konkurransen, mener han.

Svele hadde helst sett at kampene ble spilt som oppsatt.

– Det er alltid viktig å få lage en håndballfest, men situasjonen er såpass usikker nå at det ikke er sikkert vi kan fylle Spektrum i mai heller. Så jeg tenker at det hadde vært lurt å få gjenomført kampene nå, sier han.