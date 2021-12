Fått påvist korona – nå risikerer TV 2-profilene å feire jul alene: – Veldig stusselig

Med strenge smittevernregler og flere tusen smittede hver eneste dag, er det mange nordmenn som får en annerledes julefeiring i år.

Én av disse er God morgen Norge-programleder Vår Staude. Etter fredagens TV-sending testet hun positivt for korona på en hurtigtest, som senere ble bekreftet med en PCR-test.

– Vi tar jo daglige tester i God morgen Norge, og alle tester har alltid vært negative – også fredag morgen, så jeg fikk helt sjokk da den plutselig ble positiv.

I ISOLASJON: Vår Staude har tilbrakt helgen mutters alene. Foto: Privat

Staude tok en ekstra test fredag ettermiddag, ettersom døtrene hennes skulle komme hjem fra studier.

– Jeg ble kjempelei meg og jeg tenker selvsagt på alle jeg har vært i nærheten av. Jeg krysser alt jeg har for at ingen andre får positiv test og spolerte juleplaner. Jeg håper at GMNs veldig gode smittevernregler redder jula for alle utenom meg.

Programmet har nemlig strenge smittevernrutiner. I tillegg til god avstand til gjestene, håndsprit og munnbind på alle bak kamera, må også de ansatte i studio teste seg hver dag før de kommer på jobb.

Sender en juleklem

Staude forteller at formen hennes er bra, og at hun bare er småforkjølet.

– Jeg er isolert, spiser nonstop, ser på Netflix og gråter en skvett innimellom. Jeg synes dette er veldig stusselig.

Nå er hun usikker på hvordan julefeiringen blir. Enn så lenge er hun alene i isolasjon, mens hennes nærkontakter er i karantene.

– Om ingen av mine får positiv test, er det håp om at vi får vært sammen i løpet av romjulen, men julaften med hele familien er dessverre bare å glemme, sier den erfarne journalisten og fortsetter:

– Jeg sender en diger juleklem til Peter og til alle de andre tusenvis av menneskene som sitter i samme båt som oss akkurat nå. God bedring til de som er syke, gode tanker til alle som er berørt og rammet av strenge tiltak. Og så må vi bare krysse alt vi har for at denne pandemien som skaper så mye krøll for så mange mennesker snart er over.

Mister barnas bursdag

Programledermakker Peter Moi Bubresko havnet også i karantene fredag ettermiddag.

– Vår hadde uflaks og dermed havnet jeg i karantene – sånn er det sikkert for mange om dagen. Men det er så klart veldig kjedelig og kjipt.

Siden fredag har han isolert seg, og dagene har gått med til TV-titting, kveldsturer og lesing av bøker han ellers ikke får tid til. Han forteller at han er helt frisk og alle tester har så langt vært negative.

Etter planen skal han være ti dager i karantene, men han har mulighet til å teste seg ut av karantenen på dag nummer syv. Det er på selveste julaften.

– Jeg har bestilt en PCR-express-test på julaften, så jeg håper at testen fortsatt er negativ da, slik at jeg kan teste meg ut av karantene og feire med familien.

FÅR IKKE FEIRET BARNA: På grunn av karantene går Peter glipp av barnas bursdag i år. Foto: Privat

– Det var flaks at Vår fant ut av det såpass tidlig på fredag, slik at jeg ikke rakk å møte kjæreste eller barn samme dag. Det har vært viktig for meg å isolere meg selv, slik at jula i så fall bare blir ødelagt for meg og ikke for dem, sier han og forteller at han går glipp av tvillingene sin bursdag, som fyller fem år lille julaften – i tillegg til kjærestens bursdag, som er på julaften.

Programlederen har en klar oppfordring i forkant av årets julefeiring.

– Vi må passe på hverandre, være forsiktige og følge smittevernregler. Jeg håper alle får en kjempefin julefeiring, også sender jeg en ekstra hilsen til alle de som sitter i karantene. Også må vi huske at et nytt år er på vei og at det kommer en jul til neste år og.

Programmet går som planlagt

God morgen Norge forteller at de har varslet alle gjester som var innom studio torsdag og fredag, og at det foreløpig ikke har blitt meldt inn noen flere smittetilfeller. Dermed går sendingene til uken som planlagt.

Camilla Laache og Camilla Botilsrud Sagen stepper inn for Peter og Vår de neste dagene, mens Espen Fiveland og Cathrine Fossum skal fronte programmet julesendinger «God jul Norge» 23. og 24. desember.