Britney Spears tidligere forretningsfører må møte i retten

Tidlig i 2008 ble Britney Spears plassert under et vergemål, som ble styrt av faren James Spears. Dette vergemålet, som ble oppløst tidlig i november, har skapt store reaksjoner blant fansen.

Faren ble satt som ansvarlig for den økonomiske delen av vergemålet.

Han leide etter hvert inn firmaet Tri Star Sports & Entertainment Group til å administrere Spears økonomi. Eieren for selskapet, Louise M. Taylor, styrte den største delen av dette.

Det var også hun som anbefalte James Spears å plassere datteren under et vergemål i første omgang.

Det har vært flere rettsaker blant de involverte i vergemålet, og nå må også Taylor møte i retten.

Taylor må møte i retten for å svare på spørsmål om hvorvidt hun har utnyttet Spears status, til sin egen fordel.

Kan ha utnyttet Spears

Britney Spears har tidligere uttalt at hun lenge har følt seg tvunget til å jobbe. Hun har fortalt at jo mer hun jobbet, jo mer penger fikk hele apparatet rundt henne, mye takket være uvanlige økonomiske ordninger.

I følge New York Times sine undersøkelser ble firmaet Stonebridge Wealth Management startet opp av Louise Taylor, ikke lenge etter vergemålet ble innfridd. Taylor var både med på å grunnlegge firmaet og stod senere som medeier.

Firmaet opplyser at de ikke fikk betalt for mange av tjenestene de utførte, kan det virke som at det har blitt gjort en del ordninger som kom Taylor til gode.

Blant annet ble et sikkerhetsselskap leid inn av James Spears, for å overvåke personer fra Free-Britney bevegelsen som kritiserte Taylor. Selskapet fikk betalt via Britney Spears personlige økonomi. Til tross for at det ikke var hun selv som leide inn sikkerhetsselskapet.

Noen av disse pengene gikk også til å betale regninger Taylor hadde for sine personlige advokatutgifter.

Det har også blitt betalt titusenvis av dollar fra Britney Spears sin veldedige stiftelse, til en kristen rådgivningsgruppe med tilknytning til Taylor og hennes ektemann.

Denne gruppen er kjent for å være stolt av å tilby konverteringsterapi. Spears selv er et kjent ikon og forkjemper for LHBTQ-samfunnet.

Det kommer også frem at James Spears har håvet inn millioner av dollar som verge for datteren. Han har også til tider donert 10 prosent av inntekten sin til en kirke som ble drevet av Taylor.

Det er også brukt penger fra Britneys personlige økonomi til å betale for reklamer som var med på å styrke Taylors og Tri Stars sitt omdømme.

– Jeg vil ha livet mitt tilbake

Tidligere i år ble vergemålet til Spears endelig avsluttet etter nesten 14 år.

Da hun vitnet i retten fredag 12. november innledet hun appellen sin med å si at hun vil ha livet sitt tilbake. Det var ingen i salen som hadde innvendinger mot at vergemålet skulle avsluttes.

Det ble bestemt at vergemålet skulle avsluttes med umiddelbar virkning.

Gjennom de mange høringene og rundene i rettsapparatet, har det kommet frem mange detaljer fra tiden Britney var under vergemålet til faren.

Han skal angivelig ha overvåket datteren og tvunget henne til å opptre.

Da faren ble fjernet som verge i september, tok regnskapsføreren John Zabel over som midlertidig verge. Han har tidligere uttalt at vergemålet var helt ødelagt av faren.

– Dette vergemålet ble ødelagt av James S. Spears, sa Zabel til TMZ.

#FreeBritney

Hele tiden Spears var underlagt vergemålet har de mange fansene hennes kjempet for å få det avsluttet. Bevegelsen er kjent under emneknaggen #FreeBritney.

Etter det ble klart at faren ble fjernet fra vergemålet la stjernen ut en post på Twitter hvor hun takket fansen for hjelpen.

– #FreeBritney-bevegelsen.... Jeg er målløs... takket være dere og deres uendelige kamp for å fjerne meg fra vergemålet... går livet mitt nå i den retningen!!!!!, skriver Spears.