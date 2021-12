60 fekk feil prøvesvar på koronatest

Haukeland universitetssjukehus oppdaga laurdag at to analysebrett med prøvar sendt frå Bergen legevakt torsdag var blitt bytta om.

Mikrobiologisk avdeling på Haukeland sjukehus oppdaga laurdag 60 koronavirusprøvar med feil svar. Til saman 188 prøvar måtte difor bli analysert på nytt.

– Alle prøvane er henta fram og analysert på nytt. Ved ny analyse fann vi at 30 prøvar som vart besvart som positive eigentleg var negative for korona, og at 30 prøvar som vart besvart som negative eigentleg var positive, seier avdelingssjef for mikrobiologisk avdeling, Elling Ulvestad, i ei pressemelding.

Vidare står det at dei 30 prøvane som etter reanalyse vart besvart som positive, enno ikkje er undersøkt for omikron-varianten.

Korrekt prøvesvar er sendt tilbake til Bergen kommune sitt smittesporingsteam, som i løpet av dagen varslar dei personane det gjeld.

– Feilen vart oppdaga då laboratoriet etter testing skulle utføre variantanalyse av dei positive prøvane. Arbeidsprosessen som førte til forbyttinga er identifisert, og korrigerande tiltak blir iverksett for å forebygge at dette skal skje igjen, seier Ulvestad.

I pressemeldinga opplyser sjukehuset at smittesporingsteamet har stort arbeidspress, og innbyggjarar blir oppfordra til å ikkje ringe dei for å sjekke om dei er ramma av feilen. Samt at alle berørte vil bli kontakta direkte.

– Vi beklagar sterkt ulempene dei ukorrekte prøvesvara har fått for pasientar.