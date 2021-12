Seiersrekken fortsetter - legger press på Liverpool

Newcastle - Manchester City 0-4 (0-2)

Manchester City fosser videre i Premier League og vant komfortabelt 4-0 mot Newcastle på St James' Park.

Etter kommunikasjonssvikt i vertenes bakre rekker kunne Ruben Dias enkelt gi de lyseblå ledelsen før fem minutter var spilt. Joao Cancelo doblet med en kanon, før Riyad Mahrez og Raheem Sterling begge økte etter hvilen.

– Det var et godt resultat, men en dårlig prestasjon. Den første halvtimen var noe av det dårligste vi har spilt denne sesongen, men andre omgang var mye bedre. I starten mistet vi ballen altfor enkelt. I andre omgang var vi roligere og spilte mye bedre, sier Manchester City-manager Pep Guardiola etter kampslutt.

Manchester City topper Premier League med fire poeng før serietoer Liverpool møter Tottenham søndag kveld.

Newcastle ligger nest sist i ligaen og har tre poeng opp til Watford på 17. plass som ligger rett over nedrykksstreken.

Drømmestart og drømmetreff

Manchester City fikk en drømmestart på St James' Park etter rot i Newcastle-forsvaret.

Et innlegg fra Joao Cancelo fra høyresiden så i utgangspunktet ut til å bli helt ufarlig. Både keeper Martin Dubravka og midtstopper Ciaran Clark kunne enkelt ha avverget situasjonen, men kommunikasjonssvikt førte til at begge slapp ballen forbi seg. Da kunne Ruben Dias enkelt heade ballen i mål og 1-0 til City.

Etter en snau halvtime kom gjestenes andre. Cancelo mottok ballen på om lag 40 meter og avanserte fremover i banen. Spanjolen dro av både en og to Newcastle-spillere før han så dro til fra snaut 20 meter og sendte ballen opp i hjørnet.

– Å herre min hatt! Det første Premier League-målet til Cancelo denne sesongen er en perle, kommenterte Espen Ween.

Snytt for straffe?

Like etter ropte Newcastle på straffe i den andre enden når keeper Ederson felte Ryan Fraser innenfor 16-meteren.

– Jeg vil si det er straffe. Hvorfor Ederson gjør det er helt tullete, Cancelo har jo full kontroll på situasjonen, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

– Jeg er helt enig, selv om ballen ikke er i nærheten skjønner jeg ikke hvorfor det ikke blir straffe. Jeg skjønner heller ikke hvorfor VAR gjør om den, sier Trevor Morley.

Begrunnelsen fra PLP på hvorfor det ikke ble straffe er følgende:

– Hendelsen ble sett på VAR og de følte ikke det var en klar og åpenbar feil. Cancelo kommer avgårde med ballen og kollisjonen mellom Ederson og Fraser var ikke nok til å tildele en straffe fra VAR... men det er fortsatt en subjektiv avgjørelse. Hvis dommeren hadde dømt straffe med en gang, kan vi ikke forestille oss at VAR gjort om på det heller.

Etter hvilen kunne i stedet Ryan Mahrez øke ledelsen. Et innlegg fra Oleksandr Zinchenko fant Riyad Mahrez i boksen som bredsidet ballen i mål på volley. Scoringen ble først annullert for offside, men etter en VAR-sjekk var konklusjonen onside, og de lyseblå kunne juble for 3-0.

På tampen kunne Raheem Sterling enkelt spasere inn kampens siste og 4-0 til Manchester City.