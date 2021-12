Tuchel kritisk mot Premier League: – Vi er redde for spillerne våre

Wolverhampton-Chelsea (kampen pågår)

Før kampen på Molineux søkte de kongeblå om å få utsatt kampen etter at Chelsea hadde sju koronasmittede spillere i troppen. Den søknaden avviste Premier League før avspark og dermed måtte Tuchels lag stille til kamp mot Wolves.

I intervjuet før søndagens kamp var tyskeren klar i talen og kom med flere stikk til Premier League.

– Vi trodde vi hadde en god sak med tanke på sikkerheten og helsen til spillerne. Vi har sju spillere med positive tester, og nye smittede hver dag. Vi måtte reise opp hit i buss sammen på en tre timers tur. Vi har møter, lunsj og middag, og det føles ikke som denne situasjonen vil stoppe hvis vi fortsetter som nå, sier Tuchel og legger til:

– Vi søkte om utsettelse slik at vi kunne få tid til å få situasjonen under kontroll. Den ble avvist. Det betyr ikke så mye om vi forstår det eller ikke, for det kan vi ikke gjøre. Vi kan ikke forstå det. Vi er veldig redde for spillerne våre.

– Vil ikke stoppe

Tyskeren sier at han utelot stjernene Kai Havertz og Jorginho fra søndagens kamptroppen for å være på den sikre siden, enda duoen har testet negativt for Covid-19.

Tuchel legger til at flere av spillerne i dagens tropp akkurat har kommet tilbake fra sykdom eller skade og at de tar en risiko med å bruke dem i søndagens kamp.

– Jeg er veldig bekymret fra et medisinsk ståsted. Vi har fire dager på rad med positive tester. Hvordan skal dette stoppe om vi sitter tre timer i buss sammen, har møter sammen og later som det ikke er der? Det vil ikke stoppe da. Det er min mening, forklarer Chelsea-treneren.

