HA: HamKam og Rosenborg enige om en avtale

I følge Hamar Arbiderblad skal HamKam ha krevd fire millioner kroner i kompensasjon for Kjetil Rekdal og Geir Frigård. Avisen melder nå at klubbene har kommet til en enighet om en sum rett i underkant av fire millioner kroner.

Ifølge TV 2s opplysninger stemmer dette, og etter det TV 2 erfarer skal trenerduoen presenteres mandag.

Daglig leder i HamKam, Bent Svele, vil ikke si noe om nyheten foreløpig:

– Jeg sier det samme til deg som HA. Det kan jeg ikke kommentere, sier Bent Svele i en kommentar til TV 2.

TV 2 kunne onsdag erfare at et enstemmig RBK-styre hadde bestemt seg for å gå for Rekdal som ny trener.

53-åringen skal ha hatt en utkjøpsklausul i kontrakten med HamKam på 400.000 kroner som gjorde at han kunne forlate Hamarkameratene dersom «klubber på en viss størrelse» viste interesse.

Assistenten Geir Frigård som hadde kontrakt med Hamarsingene ut neste sesong skal ikke hatt noen klausul, og Rosenborg måtte derfor punge ut betydelig mer for at Rekdal skulle få med seg sin assistent i HamKam til Trondheim.

Rekdal har i løpet av sin lange trenerkarriere også trent Vålerenga, Lierse, Kaiserslautern, Aalesund og Start. I 2005 vant han Eliteserien med Vålerenga, mens han i har vunnet cupen med Aalesund to ganger.

53-åringen har vært i HamKam siden sommeren 2020, hvor han tok over et lag som lå nederst i OBOS-ligaen. Denne sesongen ledet han klubben til et imponerende opprykk fra 1. divisjon, som sørget for at HamKam skal spille i Eliteserien for første gang siden 2008. Rekdal ble også kåret til årets trener i OBOS-ligaen 2021.

Styreleder i Rosenborg Ivar Koteng har ikke besvart TV 2s henvendelser søndag.

