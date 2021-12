TMZ: Rapper døde etter knivstikking

GOD KVELD NORGE (TV 2): Drakeo the Ruler er død, melder TMZ.

Artisten Drakeo the Ruler skal ha blitt knivstukket på musikkfestivalen Once Upon A Time i Los Angeles, skriver TMZ.

Hendelsen skal ha funnet sted bak scenen, og rapperen skal ha blitt knivstukket under et slagsmål.

Starter etterforskning

Videre skriver nettstedet at Drakeo ble kjørt til sykehus, men at han døde av skadene fra knivstikkingen. Rapperen ble 28 år.

Kjente hiphop-artister som Snoop Dogg, Ice Cube og 50 Cent skulle egentlig ha stått på scenen under festivalen.

Etter slåsskampen og Drakeos knivstikking, stengte konsertarrangørene festivalen. Rappere som Snoop Dogg og 50 Cent rakk aldri å entre scenen.

Politiet skal etterforske saken, og intervjue alle som var i området da slåsskampen startet.

Saken oppdateres.