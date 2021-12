50.000 flere kan få bostøtte på grunn av strømprisene

Regjeringen har blitt enig med SV om å utvide bostøtten midlertidig slik at 50.000 flere kan få bostøtte på grunn av de høye strømprisene.

I en pressemelding fra kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) søndag ettermiddag går det fram at støtten økes i månedene januar, februar og mars.

Både nye og eksisterende mottakere vil i tillegg kunne få en ekstrautbetaling på minst 1.500 kroner i måneden på grunn av de høye strømprisene.

– Mange flere kan få bostøtte i denne perioden, men det forutsetter at de søker nå, sier Gram.

– For å få utbetaling i januar er det svært viktig at de som ikke allerede mottar bostøtte, søker Husbanken om dette innen 31. desember. De som allerede mottar bostøtte, trenger ikke søke på nytt for å få en ekstrautbetaling disse månedene, sier statsråden.