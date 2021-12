Beholder omstridt VM-struktur

IHF-president Dr. Hassan Moustafa bekrefter at de skal beholde 32 nasjoner i VM.

VM er i år utvidet fra 24 til 32 lag. Med flere lag inn ble det ventet enorme seirer i åpningsuken i VM, og det ble det.

De norske håndballjentene bidro til store seire da de møtte Kasakhstan (46-18) og Iran (41-9) i gruppespillet, og Puerto Rico (43-7) i hovedrunden.

Seiersmarginen har økt stort fra VM i 2019. TV 2s håndballekspert Bent Svele mener det understreker bekymringen han og flere uttrykte før årets mesterskap.

Tallene viser at den gjennomsnittlige seiersdifferansen har økt med over 50 prosent fra VM i 2019 til årets mesterskap i Spania. Fra VM for fire år siden er tallet nesten doblet.

I årets gruppespill var den gjennomsnittlige seiersdifferansen 15,43 mål. Det er en økning fra 10,03 i 2019 og 7,98 i 2017, viser tall fra danske DR.

– Det forteller egentlig alt. Det er for mange dårlige lag med. Det er for mange kjedelige og uinteressante kamper, mener TV 2s håndballekspert Bent Svele.

På en avsluttende pressekonferanse i Granollers med Det Internasjonale Håndballforbundet (IHF), forteller president Dr. Hassan Moustafa at de beholder 32 nasjoner i VM.

– Vi er veldig fornøyde med å hjelpe håndballfamilien rundt om i verden, å ha håndball i alle kontinenter. Alle starter i det små. Håndball er en verdensidrett. Det er derfor vi bestemte at vi skulle øke for at flere nasjoner utenfor Europa, sier Moustafa.

– Det største problemet i idrett er at det ikke skjer over natten. Man må jobbe hardt, legger han til.

Per Bertelsen, IHF-styrets turneringsansvarlig, forteller til TV 2 at det skal evalueres på nyåret. De har først og fremst konsentrert seg om koronasituasjonen underveis i VM.

– Vi kommer til evaluere alt fra turneringen, men jeg tror ikke dere skal forvente store forandringer etter dette. Vi kan ikke skifte konsept hver eneste gang vi har et VM, sier Bertelsen.