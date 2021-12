Hylles for å ta opp kvinnehelse i populær Viaplay-serie

Endometrioseforeningen skjønte ingenting da de plutselig fikk en uventet donasjon på over 50.000 kroner. Denne diagnosen rammer kvinner, og derfor var overraskelsen stor da de fant ut hvem pengene kom fra, forteller styrelder Elisabeth Raasholm Larby.

Det viste seg nemlig at det var TV-profilene Abubakar «Abu» Hussain, Mayoo Indiran og Stian Sandø som sto bak donasjonen.

De er med i årets sesong av «Fangene på fortet», der deltakerne skal samle inn mest mulig penger som de kan gi til et valgfritt veldedig formål.

– Heier på dem

– De blir ikke sett. Og vi vil gjerne heie på dem, svarte Indiran på spørsmålet om hvorfor valget falt på denne foreningen.

– Vi ble skikkelig rørt og overrasket. Vi er en liten forening som driftes kun av frivillige, så de midlene betyr utrolig mye for vårt arbeid, sier Larby.

Endometriose er en kronisk tilstand der vev som ligner på livmorslimhinnen, vokser andre steder i kroppen. Adenomyose er en tilstand hvor livmorslimhinnen, som normalt kler livmorhulen, vokser inn i muskelveggen av livmor. Begge sykdommene kan medføre plagsomme symptomer og store smerter.

Larby forteller at over 500.000 norske kvinner er rammet av endometriose og adenomyose.

– Veldig ofte er det pasientene selv som må stå i den kampen, så det at de er en heiagjeng for disse pasientene betyr veldig mye, sier hun.

Foreningen har mottatt mange rørende meldinger etter at nyheten ble kjent.

– Veldig mange forteller at de begynte å gråte da de så episoden, og at de føler seg sett. Det flommer over av kjærlighetserklæringer til gutta, forteller Larby.

– Jeg tar kampen like seriøst som henne

Kjæresten til Mayoo Indiran, Therese Sivertsen (26), er en av mange kvinner som har denne diagnosen. Til God kveld Norge forteller Indiran at muligheten han hadde til å donere penger til Endometrioseforeningen var det som motiverte han under konkurransen.

– Jeg hadde et konkurranseinstinkt for å vinne, så jeg kunne donere penger til foreningen og glede kjæresten min, så hun vet at jeg tar denne kampen like seriøst som henne, forteller Indiran.

Hver tiende fertile kvinne får endometriose i løpet av livet, og ofte tar det også svært lang tid før man får diagnosen. For kjæresten til Indiran tok det 4 år før hun fant ut hva som var galt.

– Det er helt uforståelig for meg. En av ti kvinner er ganske mange. Grunnen til at det tar så lang tid å få diagnosen, er fordi kunnskapen rundt sykdommen ikke er god nok, mener Indiran.

– For første gang følte jeg meg sett av menn

Therese Sivertsen har selv opplevd at det kan være vanskelig for folk rundt å forstå hvordan det er å leve med endometriose, og er derfor svært takknemlig for støtten hun får fra sin kjære.

– Det rørte meg skikkelig at de valgte å donere pengene til endometrioseforeningen, forteller en stolt kjæreste.

– For første gang følte jeg meg sett av menn også. At gutta tør å stå fram og si: «Vi heier på kvinnehelse», betyr så utrolig mye for meg. Det vet jeg det gjør for mange andre kvinner også, sier Sivertsen, som også har opplevd det motsatte.

– Jeg har hatt mannlige sjefer i alle mine jobber, der flere har himlet med øynene om jeg har vært nødt til å ta egenmelding. Det er mye lettere å lyve og si at jeg er forkjølet, enn å si at det er på grunn av endometriose, forteller hun.

Redd det skal påvirke muligheten for barn

For Sivertsen var årene før hun fikk diagnosen den verste tiden, fordi hun blant annet gikk glipp av mange viktige skoletimer på grunn av smertene.

– I voksen alder påvirker det fremdeles hverdagen min veldig. Jeg har mye vondt, jeg er veldig sliten, og redd det vil påvirke mine sjanser til å få barn en dag, forteller hun.

– Så det er veldig tungt ikke bare fysisk, men også psykisk, forteller hun videre.