Hoppeborg-ulykken i Australia har tatt seks liv

Ulykken skjedde under en skoleavslutning torsdag på øya Tasmania i Australia.

Fire barn ble bekreftet døde kort tid etter, mens fire barn var kritisk skadd.

To av dem er nå døde, og for de to andre er tilstanden fortsatt kritisk.

Til sammen er ni barn skadd.

– Det er med tungt hjerte at jeg kan bekrefte at en elleve år gammel gutt gikk bort på sykehuset denne ettermiddagen, opplyste politiets talsmann Darren Hine søndag ettermiddag lokal tid.

Han sier at det lokale politiet har takket ja til et tilbud fra politiet i delstaten New South Wales om å bistå i avhørene av et stort antall traumatiserte barn.

Statsminister Scott Morrison kaller tragedien hjerteskjærende.

– Barn var samlet med sine familier for en dag med utendørs moro, og så endte dagen i en ufattelig tragedie, har Morrison uttalt.

Morrison sa lørdag at regjeringen bevilger 800.000 australske dollar – over 5 millioner kroner – for å gi krisehjelp til ambulansepersonell og lokalsamfunnet.

Det er også samlet inn 1 million australske dollar til de etterlatte.