Veien fylt med fisk: – Måtte dirigere bilene mellom all fisken

Natt til søndag fikk politiet et annerledes oppdrag.

Ved 02.30-tiden natt til søndag måtte politiet rykke på et oppdrag av de sjeldne i Kvikne, mellom Østerdalen og Trøndelag.

Et vogntog hadde fått revet ut siden på tilhengeren, så alt innholdet ramlet ut og ned i veibanen.

Og vogntoget det var lastet med fisk.

– Veibanen var fylt med fisk sier operasjonsleder Kjartan Våge i Innlandet politidistrikt til TV 2.

Det er fortiden veiarbeid i dette området på riksvei 3 ved Kvikne. Vogntoget har derfor kjørt på en omkjøringsbro da uhellet skjedde.

Tilhengeren har kommet borti broen og fikk da flerret opp siden på tilhengeren, så all fisken ramlet ut.

Veien ble delvis stengt som følge av uhellet.

– Patruljen måtte dirigere bilene rundt all fisken i veibanen. Dette var definitivt et annerledes oppdrag enn det vi pleier å ha, sier Våge med et smil.

Da vogntoget også punkterte under uhellet måtte det tungbilerger til for å få den ut av veibanen. Opprydnings- og redningsarbeidet tok derfor litt tid.

Først klokken 08.15 var veien ryddet og åpen for normal trafikk igjen.

Ingen personer kom til skade i uhellet.

Hva som skjedde med fisken derimot er uvisst.