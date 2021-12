Håndballpresidenten tabbet seg ut: – Veldig flaut for han

Søndag kveld var det duket for en nervepirrende finale i håndball-VM mellom Norge og Frankrike.

De norske håndballjentene lå under 10-16 mot Frankrike med to minutter igjen av første omgang. Drøyt to minutter etter pause sto det 16-16 i Granollers. Norge leverte en forrykende andreomgang og vant VM-gull med 29-22-seier.

VINNERE: Norges damelag feirer etter de vant finalen i VM mellom Frankrike og Norge i Palau D'Esports De Granollers. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Men alt gikk derimot ikke helt etter planen under søndagens finalekveld.

Stjal fokuset

VM-finalen mellom Norge og Frankrike var akkurat ferdig da håndballpresidenten, Hassan Moustafa, plutselig stjal showet.

Etter VM-finalen var det nemlig duket for medaljeseremoni, og da gikk ikke alt helt som planlagt. I håndballpresidentens tale under seremonien, endte Moustafa selv opp med å utpeke Danmark som sølv-vinnere, skriver danske TV 2.

Publikum i salen ristet på hodet, og kollegaer av håndballpresidenten forsøkte å gripe inn, men Moustafa rakk aldri å rette opp i den pinlige feilen som akkurat hadde skjedd.

– Jeg forstår ikke, sa håndballpresident Hassan Moustafa under medaljeseremonien.

Rasende

Den pinlige glippen til håndballpresidenten ble ikke tatt godt i mot. Like etter medaljeseremonien raste franske Beatrice Edwige med sølvmedaljen rundt halsen.

– Etter min mening er dette veldig rart, sier den franske landslagspilleren til danske TV 2 sport.

– Det er totalt respektløst overfor Frankrike. Hva mer kan jeg si? Synes du det er normalt at håndballpresidenten ikke vet hvem som er nummer to, like etter at finalen ble spilt ferdig? Det synes ikke jeg. For meg er dette respektløst overfor Frankrike, fortsetter hun.

– Flaut for ham

Kritikken haglet inn fra flere hold. Også Norge føler med franskmennene, som hadde det tungt nok fra før av etter å ha tapt finalen mot Norge.

– Det er en stor feil fra hans side. Jeg tenker på Frankrike. Det svir nok litt ekstra for dem. Man så hvordan de reagerte, sier Maren Aardahl fra det norske landslaget.

Også den danske landslagsspilleren Trine Østergaard er enig med Frankrike, og kaller det hele en spøk.

– Haha! Vi rykket visst akkurat en plass høyere opp. Det var litt flaut for ham, synes jeg. Men det er bare morsomt, sier Østergaard.