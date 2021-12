Feststøy og bråk flere steder i landet – travel natt for flere politidistrikter

Lørdag kveld og natt til søndag har flere politidistrikter rundt om landet meldt om feststøy.

Allerede klokken 22:27 fikk politiet i Innlandet melding om at det hadde oppstått ufin oppførsel på en privatadresse i Gjøvik. En mann i 20-årene skal ha slått til en kvinne. Kvinnen ble sendt til legevakten for sjekk som følge av slaget, og mannen ble anmeldt for forholdet.

Senere samme kveld ble politiet i Innlandet nødt til å avslutte en fest i Lillehammer etter klager fra naboer.

Også politiet i Finnmark, Trøndelag, Oslo og Møre og Romsdal har blitt nødt til å avslutte flere fester grunnet støy i løpet av natten. Flesteparten av festene ble avsluttet som følge av naboklager og høy musikk.

Støy i hovedstaden

I 02-tiden natt til søndag opplyse politiet i Oslo at de hadde loggført mellom 20-30 meldinger om feststøy av forskjellig grad de siste timene. I en Twittermelding opplyser politiet at de ved flere anledninger har blitt møtt med lite forståelse for at feststøyen plager naboer.

I løpet av natten har politiet sendt ut patruljer til flere adresser for å sikre natteroen til folket.

Slo til biler

I 03-tiden natt til søndag fikk politiet i Agder melding om at en person gikk rundt i Grimstad og slo på biler som stod parkert. Politiet fikk til slutt kontroll på vedkommende som var beruset. Én av bilene har fått skader i lakken som følge av episoden.

En drøy halvtime senere så politiet seg nødt til å anmelde personen. Vedkommende hadde utagert, slått og sparket tjenestemenn. Ingen tjenestepersoner ble skadet.

Klatret på «Bergen?»

Vest politidistrikt fikk en melding litt utenom det vanlige natt til søndag. Rundt klokken 04 meldte politiet om at tre fulle ungdommer hadde klatret i fjellet bak «Bergen?»-skiltet på Bergen Lufthavn Flesland.

BERGEN?: Tre fulle ungdommer ble sett klatrende bak skiltet "Bergen?" natt til søndag. Ingen ble skadet som følge av hendelsen. (Arkiv-foto) Foto: Marit Hommedal / NTB

Politi og brannvesen dro til stedet for å forebygge eventuelle uhell.

Politiet informerer om at det er glatt i fjellsiden, og at det er fem til seks meter ned til bakken dersom man skulle ende opp med å skli.

– Det har hvert fall vært noe å gjøre, sier operasjonsleder ved Vest politidistrikt, Tatjana Knappen, til TV 2.

Ungdommene kom til slutt ned igjen og fikk fast grunn under beina, og ingen ble skadet som følge av hendelsen.