Flere land i frykt for at omikronsmitten skal havne ut av kontroll: – Sprer seg fortere enn vi fryktet.

Lørdag ble det besluttet av Nederland skulle gå inn i en ny runde med nedstengning, i frykt for at de mister kontrollen over den nye korona-varianten. Samtidig er generaldirektøren i WHO bekymret for at folk skal undervurdere omikron, og understreker at den nye varianten har spredd seg med en hastighet man aldri har sett hos tidligere variant.

Omikron har tatt verden med storm. Sør-Afrika, Storbritannia og Danmark er tre av landene hvor spredningen av omikron-varianten nå øker, under en måned etter at varianten først ble oppdaget.

Nå er flere land i frykt for at den nye varianten skal fortsette å spre seg.

Nederland stenger ned

Lørdag kunne statsministeren i Nederland, Mark Rutte, bekrefte at landet skal gå tilbake til nedstengning fra søndag av. Bakgrunnen er spredningen av omikronvarianten i landet. Nedstegningen gjelder frem til 14. januar.

NEDTSENGNING: Nederland har valgt å innføre en ny nedstengning som følge av den nye omikron-varianten. Før pressekonferansen lørdag, var gatene fulle av folk. Foto: Peter Dejong / AP

De nye restriksjonene innebærer at alle ikke-essensielle forretninger må stenge. Matbutikker og apotek skal fortsatt holde åpent. Restauranter, treningssentre og kinoer kommer også til å måtte holde stengt de neste ukene. Skolene må holde stengt til tidligst 9. januar.

– En femte bølge er uunngåelig, og omikron sprer seg fortere enn vi fryktet. Vi må gripe inn nå, sa Rutte.

Nederlands smittevernsjef Jaap van Dissel sa på pressekonferansen at omikronvarianten innen utgangen av året kommer til å passere deltavarianten som den dominerende varianten i landet.

En demonstrant holder et banner med teksten "Vaksinasjonspass er lik apartheid" mens hun deltar på en støyprotest under pressekonferansen til nederlandske Jaap van Dissel, direktør for Center for Infectious Disease Control ved RIVM,. Lørdag besluttet Nederland at landet skulle gå inn i enda ne ny runde med nedstengning, i frykt for at smitten skal havne ut av kontroll. Foto: PHIL NIJHUIS / AFP

Flere land i frykt

Varianten har allerede blitt oppdaget i minst 40 amerikanske stater, og Danmark vurderer å innføre strengere restriksjoner i et forsøk på å begrense økningen av nye smittetilfeller.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen snakket under en pressekonferanse i Danmark fredag 17. desember. Kinoer, konserthaller, teater, fornøyelsesparker og museer er blant flere deler av kulturlivet som nå må stenge ned for å forhindre at koronaviruset forsetter å spre seg. Foto: Olafur Steinar Gestsson / AP

Storbritannia prøver å vaksinere seg ut av krisen, og vil nå tilby en tredje dose av koronavaksinen til alle voksne i ladet innen utgangen av desember.

Fredag hadde landet rapportert om 93.045 nye tilfeller av koronaviruset, ifølge myndighetenes data - det høyeste daglige antallet siden pandemien begynte. Tirsdag hadde omikron-varianten passert Delta som den dominerende korona-varianten i London, ifølge helsesikkerhetsbyrået i landet.

Storbritannias helseminister Sajid Javid sa tirsdag at nye tilfeller av omikron-varianten dobles annenhver dag i landet. Javid sier at veksten i antall nye tilfeller i Storbritannia nå gjenspeiler den raske økningen man ser i Sør-Afrika.

– Jeg ser for meg at omikron snart vil være overalt, sier seniorforsker innen global helse ved Universitetet ved Southampton.

Ikke undervurder omikron

Til tross for at flere land har innført strenge restriksjoner, har omikron-varianten spredt seg raskt over hele kloden.

Under en pressekonferanse tirsdag, innformerte generaldirektør i Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, om at 77 land hadde rapportert om tilfeller av omirkon-varianten.

– Realiteten er at omikron sannsynligvis allerede er i de fleste land, selv om det ikke har blitt oppdaget enda, sa Ghebreyesus under pressekonferansen tirsdag.

Generaldirektøren er bekymret for at folk skal undervurdere omikron, og understreker at den nye varianten har spredd seg med en hastighet man aldri har sett hos tidligere variant.

– Selv om omikron forårsaker mildere sykdom, kan et stort nok antall tilfeller igjen overvelde uforberedte helsesystemer, la generaldirektøren til under pressekonferansen.

For tidlig å si

Sør-Afrikas nasjonale institutt for smittsomme sykdommer (NICD) har en mer optimistisk tone.

I Sør-Afrika sier forskere at tidlige analyser tyder på at omikron-varianten forårsaker mildere symptomer. Det er derimot fortsatt uklart om de milde symptomene skyldes immunitet fa vaksinasjon eller tidligere infeksjon, skriver CNN. Sør-Afrika rapporterte om sitt høyeste antall daglige tilfeller noensinne onsdag.

Men til tross for at omikron-varianten kan forårsake mildere symptomer, har en studie utgitt av Discovery Health vist at vaksiner gir dårligere beskyttelse mot den nye varianten.

En sykepleier forbereder en dose med Pfizer-vaksinen Foto: CLODAGH KILCOYNE / REUTERS

Ifølge CNN, har flere forskere konstatert at to doser av Pfizer-vaksinen kunne gi 33 prosent beskyttelse mot smitte totalt sett, men 70 prosent effektiv for å forhindre alvorlige komplikasjoner som krever sykehusinnleggelser.

Andre er ikke like selvsikre. Medisinsk overlege i England, Chris Whitty, advarer om at de daglige smittetallene som er sett den siste tiden i Storbritannia, indikerer at smitten vil fortsette å øke drastisk.

Whitty sier at det vil være nødvendig med mer sikker data på bordet før forskere kan begynne å evaluere alvorlighetsgraden av omikron-varianten.