Kvinnehåndballens «grand old men»

Trappemester Thorir Hergeirsson har klart det igjen.

Han har nok en gang ledet de norske jentene til øverste trinn på mesterskapstrappen.

Det er tiende gang håndballjentene spiller finale under islendingens ledelse. Og de har muligheten til å dra hjem med det åttende gullet. Det er ganske vanvittige tall.

Åtte gull på ti finaler. Bare i EM 2012 og VM i 2017 har Norge gått tapende av banen i en finale.

Skal en trekke frem mer fra CV'en til Hergeirsson, så er det bare to ganger han ikke har ledet Norge til semifinale på de 16 mesterskapene han har vært sjefen over alle sjefer.

Men det er alltid noen som er kritisk. Noen ganger med rette, men som oftest uten noen god grunn. Sånn er det når de fleste av lever i nuet, som Marit Breivik ville sagt det.

Joda, så er ikke Thorir den råeste taktikeren. Han har kanskje ikke de mest revolusjonerende timeoutene. Han er vel heller ikke den mest karismatiske i tv-ruten.

Men han har muligheten til å lede kongeriket Norge til sitt åttende gull under hans ledelse. Det er ingen annen trener som er i nærheten av å ha klart i en lagidrett. For Hergeirsson er en lagbygger av rang. Kanskje den aller beste.

Han tar ikke alltid ut de 18 beste til et mesterskap, men han tar ut de 18 han tror vil prestere best sammen. Og statistikken viser at han stort sett alltid treffer. Og han har bygget et team rundt laget, som er et velfungerende maskineri, som er forberedt på alt.

Navnet THORIR HERGEIRSSON kommer til å stå med gullskrift i norsk idrettshistorie for alltid. Det er det ingen som kan gjøre noe med.

Men det er en som kan hindre ham i å ta det åttende gullet, og som har gjort det før.

For sist Norge tapte en finale var altså i VM i 2017, og da var det Olivier Krumbholz som styrte Frankrike til VM-gull.

Nå er det igjen Frankrike som står på motsatt banehalvdel, og igjen er det Krumbholz som skal ut i den taktiske krigen mot Norges islandske hærfører.

Og hvis du synes Hergeirsson har vært med lenge og ikke er noen karismabombe, så har du ikke møtt Krumbholz. Han fremstår som selve inkarnasjonen av gretten, gammel gubbe. Hergeirsson er et fyrverkeri av godt humør i forhold.

Han er 63 år gammel og smilte sist da Frankrike tok OL-gull i Tokyo i sommer.

Krumbholz tok i 1998 over som trener for det franske kvinnelandslaget etter Carole Martin. Men tro ikke at det var noen nedtur for Martin. Hun dro rett til verdens vakreste by, hvor hun fikk tilbringe et år som trener for Tertnes. Snakk om gullkantet pensjon.

Men for de franske håndballjentene ble det omveltning. På et drøyt år så flyttet han dem fra en tilværelse som smånotiser i de franske sportsavisene til forsiden av L'Equipe.

Etter tidenes finaledrama mot Norge på Lillehammer i 1999, var plutselig Valerie Nicolas, Nodjialem Myaro, Leila Duschemann og Veronique Pecqueux velkjente navn i Frankrike.

Frankrike tapte den VM-finalen, men Krumbholz skulle få sitt VM-gull fire år senere.

Da sto han for en taktisk bragd da Frankrike kom tilbake fra sju mål under med åtte minutter igjen å spille i VM-finalen mot Ungarn.

Mens Ungarns trener Lajos Mocsai var mest opptatt av å ta i mot hyllesten fra fansen bak benken sin, brukte Krumbholz all sin taktiske kløkt i et desperat forsøk på å snu kampen. Det holdt til ekstraomganger, hvor Frankrike blåste Ungarn av banen.

Det er uvisst om Mocsai skjønte hva som skjedde mens han stort sett sto med ryggen til banen, men etter VM var han arbeidsløs. Heldigvis hadde han noen deilige minutter med hyllest fra tribunen å se tilbake på.

Etter noen magre år hvor Krumbholz prøvde å bygge opp et nytt landslag, fikk han beskjed om å trå til side i 2013. Men etter to år der utviklingen gikk alt annet enn fremover, spurte det franske håndballforbundet pent om han kunne tenke seg å komme tilbake.

Og etter Krumbholz' gjeninntreden, har Frankrike vært best i verden. VM-gull i 2017, EM-gull i 2018 og OL-gull i sommer. Og nå er planen å erobre alle tre mesterskapsbeltene på en og samme tid - noe bare Norge og Danmark har klart før dem.

Men da må Norge beseires i VM-finalen. Og om Krumbholz er ikke bare en gretten, gammel gubbe. Han er også en mester til å gjøre håndballkamper grå og triste.

For der Norge har som mål om å score flere mål enn motstanderen, så er det viktigste for Krumbholz å slippe inn færre mål enn dem Frankrike møter. Da er det kanskje ikke så rart at en forsvarselsker som meg er blitt så glad i ham.

Og han har uendelig mange kort i ermet for å ødelegge det norske angrepsspillet. I semifinalen mot Danmark snudde han kampen med et enkelt forsvarsgrep. Estelle Nze Minko ble lagt frem i 5:1, og plutselig gikk den danske angrepsmaskinen i stå.

Er det en ting Norge frykter, så er det akkurat dette. Derfor mistenker jeg at Krumbholz sender jentene sine ut i 6:0, vel vitende om at Norge har brukt halvannet døgn på å forberede seg på 5:1. Og først når Norge er blitt trygge mot 6:0, så kommer endringen. Så får vi se om det blir Norges turbohåndball eller Frankrikes kløkt og fysikk som går seirende av banen.

Uansett hvem som vinner VM-finalen, så vil en av håndballens grand old men stå igjen som seiersherre. To utrolig forskjellige typer, men som for alltid vil stå som to av kvinnehåndballens mest suksessrike og innflytelsesrike trenere.